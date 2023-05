Era un golpe esperado pero no por ello menos doloroso. Alberto Quiles no tiene afectado los ligamentos de la rodilla, con lo que no se enfrenta a una baja de larga duración, de varios meses. Eso sí, no estará en el play off de ascenso con el Deportivo. El onubense, quien se sometió a pruebas médicas esta mañana, ya tiene diagnóstico: distensión de la cápsula posterior con una contusión osea en la meseta tibial. El Dépor, ya sin él en el último mes, lo vuelve a perder en la fase decisiva de la temporada.