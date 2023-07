La entrenadora del Deportivo Abanca, Irene Ferreras, analizó esta mañana el inesperado despido de la que fue máxima responsable de la sección femenina del club, Rocío Candal. “Siendo honesta, sí me sorprendió. Entendí que su trabajo estaba siendo bueno pero lo que pasa es que tenemos que entender también que las personas que llegan (al club) probablemente busquen otro tipo de gestión, otras cosas, otras personas con otras capacidades. Es normal, pasa mucho en el fútbol”, razonó esta mañana.

“Creo que no hay que entender la salida de Rocío como ese castigo al mal trabajo ni mucho menos. A veces el fútbol tiene cierta ingratitud con estas situaciones. Su trabajo fue muy bueno y ahí sigue estando. Generó una gran plantilla que vamos a intentar aprovechar esta temporada al máximo”, explicó Ferreras, agradecida tanto a Candal, porque “confiaba mucho en mi trabajo”, como al club, por “seguir confiando" en ella para dirigir al equipo.

La madrileña vivió “unos días de incertidumbre” tras la salida de Candal, pero no llegó a temer que también ella pudiera ser despedida. “Convivo con esa sensación. Intento valorar cada día dónde estoy. No me afectó en exceso. Sí es verdad que fueron unos días un poco de incertidumbre donde hasta que se reubica todo no sabes bien a quién dirigirte, con quién trabajar, porque al final en pretemporada son momentos que hay que seguir ajustando muchas cosas, pero pasando esos días de incertidumbre, todo se ordena y ya me comunican que confían en mí para continuar, que vamos a darle continuidad a lo que se hizo el año pasado y que entienden que el trabajo del año pasado fue bueno”, explicó Ferreras, que dice desconocer “los motivos reales” del despido de Candal.

Esta semana Irene Ferreras inició la pretemporada en Abegondo con la meta de subir a la máxima categoría al segundo intento. “El objetivo está muy claro, tiene que ser el ascenso”, anuncia la entrenadora del Dépor Abanca, “muy contenta” con los fichajes: “Damos un paso adelante de plantilla”. Clara Rodríguez, Laurina, Sara Debén, Ayaka Noguchi, Ana de Teresa y la retornada Lía son las novedades a sus órdenes en la plantel 2023-24. "He venido con el objetivo de que este equipo juegue en Primera. El año pasado todos los que estuvimos trabajando nos dejamos la vida por ello, no se consiguió, y este año va a ser lo mismo, vamos a intentar dejarnos la vida para que ese objetivo se cumpla", recacló la entrenadora del Dépor Abanca.