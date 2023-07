El nuevo proyecto del Deportivo toma forma

El nuevo Dépor afronta el final del mes de julio mostrando gran parte de la fisonomía que se le podrá apreciar allá por el mes de septiembre cuando cierre el mercado de fichajes. Ya cuenta con siete contrataciones y una única ficha libre senior, que serán dos en el momento que se consume el adiós de Arturo. Esas dos plazas, sumadas a alguna salida extra y la posibilidad de incorporar jugadores sub 23, es a lo que se dedicará en las próximas semanas en un grupo que desea que sea de 21 o 22 futbolistas. Son pinceladas al proyecto de Fernando Soriano e Imanol Idiakez que buscará ante todo reforzar los laterales, buscar competencia a José Ángel y encontrar un acompañante para Lucas Pérez e Iván Barbero. Hay trabajo para redondear la apuesta de la temporada 2023-24.

Esa más de media docena de incorporaciones ya le permiten al nuevo Deportivo iniciar con garantías la rueda de amistosos e incluso una hipotética competición. La llegada de José Ángel le permitiría conformar un teórico once inicial en el tendrían cabida seis de las siete caras nuevas. Solo Germán Parreño tendría complicado arrebatarle la titularidad a Ian Mackay. Paris Adot y Mikel Balenziaga son dueños de unas bandas desiertas y Pablo Vázquez gana enteros en la lucha con Jaime por el puesto de central diestro. José Ángel, en la media; Davo, en la banda; y Barbero, en ataque, son opciones que parten con ventaja. Hay otros futbolistas en el proyecto que estaban antes del 30 de junio y que van a ser importantes en el presente ejercicio, como el propio meta coruñés, Pablo Martínez, Diego Villares, Yeremay Hernández o Lucas Pérez.

El planteamiento con las fichas sub 23 ha cambiado para esta temporada. No habrá tercer portero que ocupe una de ellas y, casi con toda seguridad, no se ocuparán las seis de las que dispone por reglamentación. Yeremay tendrá una y hoy en día también cumplen con los resquicios Dani Barcia y Alberto Retuerta. Llegará algún fichaje de esta condición, pero la idea es dejar la puerta abierta a Diego Gómez, David Mella, Martín Ochoa...