Después de varios días ejercitándose con el Barça B, Trilli se despidió de la afición del Deportivo entre elogios y defendiendo su profesionalidad, pero reconociendo a la vez sus malo momentos de los últimos meses. “Este año ha sido durísimo para mí, tanto deportiva como mentalmente. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo primero que piensas es en no afrontarlas y te apoyas en tu entorno para no venirte abajo. Todo esto me ha servido para aprender que hay factores que no dependen de uno mismo, pero a pesar de todo, creo que he tratado al club y a su gente a la altura que se merecen, con profesionalidad, respeto y admiración”, escribió. Por su parte, el exdeportivista Pepe Sánchez es nuevo jugador del Ibiza, al igual que Roberto Olabe y Rubén Díez.