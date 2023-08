Cuando Yeremay juega a Riazor se le ponen los dientes largos. No hubo ni que esperar al otoño o aguardar a que las piernas estuvieran ligeras para que el deportivismo pudiese paladear una primera parte exquisita del grancanario. Levita sobre el campo. Forzó el penalti del primero, asistió en el segundo, inició el tercero, frotó la lámpara en el cuarto y se fue a la caseta. 45 minutos casi impolutos de un futbolista de los que ya no hay y menos en Primera Federación. Justo en pleno golpe de nostalgia, el día en el que brotaron las lágrimas de Scaloni y de muchos deportivistas en el homenaje al argentino, ver los destellos del nuevo 10 es el mayor motivo para la esperanza en un Dépor pesado y por hacer. Lo esperable. Al menos, Lucas está de guardia, Barbero levanta la mano, José Ángel da muestras de fiabilidad... No está, ni mucho menos, solo el canario, pero su figura lo llenó todo en esta primera puesta de largo del Deportivo 2023-24 en Riazor. Hay tarea, hay potencial.

Al equipo blanquiazul le pesaban las piernas, no le sobraban las ideas y hasta se le hacía raro el escenario en el arranque del duelo. No es habitual jugar tan pronto en Riazor, pero la visita de un campeón del mundo es siempre una buena excusa para romper reglas no escritas. Era, además, el día para homenajear a Arsenio Iglesias y también para una primera toma de contacto entre el deportivismo y su nuevo proyecto. Todavía está en pañales la propuesta de Imanol Idiakez y más con un primer once en el que había muchos fabrilistas y futbolistas que difícilmente empezarán la temporada como titulares. Al equipo coruñés le costó hacerse dominador, marcar el ritmo. Ni siquiera le empujó el gol de penalti de Lucas en el minuto 7 cuando ni siquiera había pisado el área rival. 20 Era un partido que no podía esconder su cariz de veraniego. Tal era la versión beta de los coruñeses que hubo un momento en el que el Atlético Arteixo quiso la pelota, hasta rozó el gol antes del cuarto de hora. Esa supuesta igualdad o el letargo del Dépor se quebraba cada vez que Yeremay tocaba el esférico. Ya había forzado él la pena máxima y, pasada la media hora, decidió conjugar magia y efectividad. Primero le dio un pase en profundidad perfecto en el segundo para que marcase Lucas, originó la jugada del tercero y clavó un disparo en la escuadra para hacer el cuarto. Es oro molido, su sociedad con el coruñés es platino puro. Todo en seis minutos explosivos que hicieron soñar a Riazor. Idiakez, como era de esperar, revolucionó su apuesta al descanso. Tiraba de once nuevos deportivistas. Debutaban en Riazor los fabrilistas Somolinos, Santamaría y Kevin, también algunos de los fichajes como José Ángel, Davo o Barbero. Fue más insistente el equipo coruñés en el segundo acto, solo le faltó la puntería de los minutos mágicos del primero. Narro fue de los más activos en banda, Davo le seguía a corta distancia. José Ángel, a pesar de tener poco trabajo, mostró seguridad en la medular. Pero quien acaparó más flashes fue Barbero. El ariete resolvió con una eficiencia espartana un balón suelto en el área para hacer el quinto y remachó a la red el sexto tras una soberbia jugada de Retuerta, quien en cierta medida de quitaba el regusto amargo del Teresa Herrera que le condenó hace un año. El delantero, ex de Osasuna B, mostró unas interesantes hechuras de ariete. Con la pelota, fijando defensas, mandando en el área rival... El grupo de meritorios insistió e insistió en los minutos finales para engordar el resultado. Su contrincante se mantuvo firme o le sonrió la suerte, como cuando Davo mandó fuera un lanzamiento a placer en los instantes finales. El Dépor arranca, aunque sin ritmo, pero con un potencial ofensivo innegable que no debe desaprovechar.