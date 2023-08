Adri Castro reabre camino en Austria: “Aquí hay muchos ojos que te ven”

Adri Castro, a sus 24 años, ha dado un firme paso en su carrera que se podría considerar contra natura. Abandona la zona de confort que supone jugar Galicia o España en una categoría como la Segunda RFEF en la que se había asentado, a pesar de haber militado en varios equipos, y ha fichado por el SPG HOGO Wels que juega en el tercer escalón austriaco. Puede parecer un paso atrás y corre riesgo de salir de la rueda por la que ha luchado engancharse desde que dio sus primeros pasos en la base de Abegondo, pero él no lo ve así. “No hay que tener miedo a intentarlo. Tengo 24 años, es un buen momento para probar y, además, hay mucho fútbol fuera”, razona a quien le llegó la oportunidad a través de un viejo conocido deportivista como Rubén Rivera, quien lo intentó hace una década en el mismo país centroeuropeo, al igual que Iván Carril.

Adri Castro defiende las múltiples ventajas de la apuesta que ha realizado, entre ellas la económica, aspecto que habla también de las estrecheces de la Segunda Federación. “No voy a negar que es algo que ha influido. Siempre se ha dicho que fuera hace mucho frío y cuando sales, tienen que darte abrigo de muchas formas y una es esa. Para salir, para dejar mi casa, me tenía que compensar”, apunta y prosigue. “Pero hay más. Es un buen sitio para ir subiendo y estoy en Centroeuropa, a un paso de todo, cerca de Viena y Munich. Estoy a un paso de muchos países y muchas ligas y aquí hay muchísimos más ojos que te ven”, razona quien se apoya en otros casos de éxito de futbolistas gallegos como Luis Fernández o Miki Villar. “Les está yendo muy bien en Polonia y están muy contentos. He hablado con Miki, y Luis ya la está rompiendo. Son mercados que se te pueden abrir”, cuenta quien lleva dos semanas en Wels, ciudad de 60.000 habitantes que ahora le acoge y a la que se va adaptando mucho mejor de lo que podría imaginar. “No esperaba que fuese a estar tan bien en estos primeros días, pensé que me iba a costar todo mucho más. Estoy cómodo en todos los sentidos”, reafirma.

Adri Castro ha firmado por una temporada y la idea del club es “subir sí o sí”, no hay otra ambición. Ya ha jugado un partido de copa y este fin de semana comenzará una liga que para en noviembre y que se reanuda en marzo ante la imposibilidad de jugar en invierno por la nieve. Mientras aprovecha para disfrutar del fútbol cercano (Por ejemplo, del Bayern Munich-Red Bull Leipzig del próximo sábado de la supercopa alemana), tiene tiempo para echar la vista atrás y también para seguir al detalle todo lo que ocurre en torno al Dépor. “Fue muy bonita mi experiencia en el primer equipo, aunque la verdad es que me hubiese gustado que durase más. Solo estuve seis meses, me fui cedido y luego ya se rompió el contrato”, cuenta. Él fue un canterano que debió marcharse, ahora llega el turno de otros cuando el Dépor anhela ser un club de base. “Ya se verá durante el año si consigue serlo. Sigo al Dépor y creo que hay calidad en todos los que están saliendo. Ahora queda que ellos también den el nivel”, señala quien busca una nueva aventura en Austria.