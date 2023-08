El deportivismo se inunda de nostalgia y Mauro Silva y Bebeto también. Los dos ídolos brasileños de Riazor, los que impulsaron un sueño llamado Superdépor, recibirán (sábado, 19.30 horas) el homenaje de la grada. Eso sí, desde que pisaron A Coruña a primera hora de la mañana de ayer ya notaron el cariño de la gente. Mientras se hacían innumerables fotos y mantenían de nuevo aquellas habituales charlas de hace tres décadas con la gente de a pie de la ciudad, ambos luchaban por domar sus sentimientos. “Estamos preparados, habrá mucha emoción. ¿Cómo no llorar? A Coruña está siempre muy bonita”, apuntaba tocado Bebeto, mientras miraba hacia la ensenada del Orzán, la supuesta Copacabana con la que le engañó Lendoiro.

Mauro Silva, siempre más compuesto, no negaba que se le removía todo. En aquel momento y ante lo que les espera hoy en ese estadio y ese césped en el que vivieron de todo. “De momento no hay lagrimita, pero falta mucho. Cuando estemos en Riazor y recordemos lo vivido allí... Vamos a intentar aguantar”, relataba casi vencido ante el momento en el que ya no podrá controlarse.

Ambos salieron del hotel en el que estarán estos días, junto al presidente Álvaro García Diéguez y al consejero Carlos Ballesta, personaje clave en su decisión de acabar asistiendo al tributo, y fueron abordados continuamente por seguidores. Esos que siempre les han adorado, esos que, en definitiva, suponen la motivación final para esta travesía, a pesar de las diferencias iniciales con el Dépor. “Lo importante es la gente, venimos por ellos y por el club. Todo el cariño que nos han brindado siempre...”, desliza Mauro y recoge Bebeto. “Desde el momento que llegué pasó una película por mi cabeza. Estoy muy contento de estar aquí, seguro. Yo y mi familia fuimos felices”, contaba Bebeto que ayer pisó a A Coruña por primera vez en 17 años. La última ocasión había sido en 2006 con motivo del partido del centenario del club.

Mauro y Bebeto son un recuerdo vivo, también generacional. Algunos de los jóvenes que paseaban o que se acercaban ayer a la fuente de los surfistas, en pleno paseo marítimo, se preguntaban quiénes eran y ponían cara extrañada. Más de un padre se dispuso entonces a hacer pedagogía blanquiazul. No existe el mismo salto con Scaloni, más presente por sus viajes a A Coruña y por sus conquistas con Argentina.

Los que les echan de menos y los que aún no saben muy bien quiénes son tendrán hoy la oportunidad. El Deportivo estrenará su tercera equipación de color amarillo en homenaje al tetracampeonato de Brasil en 1994 que lograron ambos. Lo hará en el Teresa Herrera a partir de las 19.30 horas ante el Bragantino, el equipo del que vino el pivote, que jugará con su combinado sub 23. Minutos antes del inicio del partido recibirán la insignia de oro y brillantes de la entidad y habrá un minuto de silencio por Luis Suárez. Al descanso será el momento del tributo a Álex Bergantiños, que jugará por última vez con el Dépor.