No llegará al Teresa Herrera, pero sí aspira a ser uno más en los próximos días. El central Pablo Vázquez, llegado del Cartagena, es la única de las contrataciones que se encuentra apartado del grupo por unas molestias físicas. El defensa de Gandía va dando pasos para estar de nuevo en el trabajo con sus compañeros. Ayer hizo trabajo de readaptación, previo paso a ser uno más en la dinámica, junto a Álex Canosa. La ausencia de Pablo Vázquez, que no estuvo ante el Atlético Arteixo y que con toda seguridad no podrá jugar frente al combinado sub 23 del Bragantino, ha sido suplida por Idiakez con centrales del filial, como es el caso de Fernando Somolinos.