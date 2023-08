Davo: “A David Mella no hay quien le eche el lazo”

David Martínez Otero, Davo (Redondela, 2000), era hace unos meses jugador del Fabril, con el que ascendió a Segunda RFEF, y hoy, ya desvinculado del Dépor, se enfrentará al primer equipo coruñés como jugador del Coruxo. Pocos conocen mejor la química y el potencial que atesoraba y atesora el vestuario del filial. Muchos de esos futbolistas apuntan a ser el futuro del Dépor.

Subió con el Fabril y hace dos años fue convocado con el Dépor, pero no debutó. ¿Tiene ganas de tenerlo hoy como rival?

Me queda esa pena de no haber podido estrenarme en un equipo como el Dépor. Estuve ahí, pero no pudo ser. Este verano acabé contrato y decidieron no contar conmigo. La vida sigue, no pasa nada, hice muchos amigos y estuve muy a gusto y muy cómodo estos dos años en A Coruña. Tengo muchas ganas de jugar el partido de mañana (por hoy).

Es probable que le marque su excompañero, Dani Barcia...

Es muy, muy bueno. Ya lo ves cuando juega. Me alegro de que esté ahora en el primer equipo, seguro que son capaces de encontrar un buen reemplazo para él en el Fabril. El año pasado a Dani ya se le veía en cada partido que era de otra categoría. No hay muchos centrales como él.

Conoce a la perfección el vestuario del Fabril. ¿Cree que debería haber varios jugadores en un futuro inmediato en el primer equipo?

Había y hay mucha calidad y, claro, que debería haber varios y más con la situación que vive ahora mismo el Dépor al estar en Primera Federación.

Siempre hay referencias de la afición del Deportivo desde fuera. ¿Qué le ha parecido ahora que la pudo conocer desde dentro?

Es increíble, es lo que más sorprendió. Hay pocas que animen y estén con el equipo de esa manera y más estando el Deportivo en la categoría en la que está.

Hay otros dos futbolistas que están llamando también a las puertas del primer equipo como Diego Gómez o David Mella...

Tengo una gran relación con ambos. Diego era mi compañero de piso y nos fuimos de vacaciones juntos (se ríe). Tiene mucha calidad y es muy completo, a ver si tiene la oportunidad de estar ahí arriba. A la gente creo que se le olvida muy fácil que el año pasado era aún juvenil y era capaz de dar ese nivel en Tercera RFEF.

¿Y Mella?

Tuvimos un poco la desgracia los dos de compartir el año pasado muchas horas de gimnasio al principio de la temporada pasada porque estuvimos los dos lesionados. Y es que David es aún más joven. Es un animal. Cuando arranca, no hay quien le eche el lazo. La temporada pasada se incorporó con nosotros al final y nos ayudó muchísmo, creo que fue el más decisivo en ese tramo.

¿Tenía y tiene el vestuario del Fabril la química que parecía desde fuera?

Sí, había muy, muy buen vestuario. Nos llevábamos muy bien y, aunque no conozco a los nuevos fichajes, seguro que se mantendrá.

Y estaba Óscar Gilsanz también para calmarles y guiarles...

Sí, desde luego (se ríe). Es de los mejores entrenadores que he tenido, quedé muy contento con él. Los filiales suelen ser equipos de dominio y de posesión, pero nosotros éramos mucho más completos. Sabíamos defender y aguantar el resultado. Fue una de las claves para acabar ascendiendo.

¿Cómo se le presenta a usted esta temporada?

Es una campaña importante. Llevamos ya cuatro semanas entrenándonos. Por suerte con el Coruxo he podido dar un paso más y jugar este año en Segunda RFEF. Espero que las lesiones me respeten, finalmente, y poder rendir en una categoría superior.