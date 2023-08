Entonces el club, ya con Óscar Cano en el banquillo y apoyado en una racha en diciembre que le hizo reengancharse a la zona alta, cambió al 20% de su plantilla a mitad de temporada. Ibai Gómez ya se había ido hace meses y se retiró, y en esa ventana le siguieron Gorka Santamaría, Borja Granero, Retuerta y Víctor Narro, el último día del mercado, algo que generó cierto desagrado en la grada en el caso del balear. Además de Lucas Pérez, llegaban Orest Lebedenko, traspasado del Lugo; Pepe Sánchez, cedido por el Granada; Kike Saverio, a préstamo de Osasuna cuando tenía pie y medio en Segunda División con el Lugo; y Arturo, que se desvinculaba del Sanse, previo pago de una cantidad por su libertad. Ninguno sigue, aunque por diversas razones.

El lateral ucraniano y el extremo italoecuatoriano tenían contrato en vigor y eran futbolistas que contaban con opciones de tener hueco en el proyecto blanquiazul. Ambos quisieron marcharse. Lebedenko se vio seducido por una oferta de la primera división lusa, del Vizela, tras haber estado en los últimos años en categorías secundarias. Saverio, opción secundaria en el final de la temporada pasada, se acogió a una cláusula de su contrato para romper la cesión hasta junio de 2024 y se fue al Aris de Salonica, que está disputando las rondas previas de la Conference League. Pepe Sánchez, en su caso, era el único de los cinco que acababa contrato y debía volver a Granada. Su destino final ha sido el Ibiza, pero ya desvinculado, al igual que otros exdeportivistas como Roberto Olabe o Rubén Díez.

El último en marcharse fue Arturo, que certificaba ayer su salida. Al delantero de Cartagena le comunicó el Dépor hace diez días que no tenía hueco en el nuevo proyecto, tal y como apuntó LA OPINIÓN, y desde entonces tanto el club como su representante se han afanado en buscarle un nuevo destino, más allá de pulir el acuerdo de rescisión por el año que aún le quedaba de contrato. El ariete ya jugó en el UCAM Murcia hace cinco años y ha da prioridad a la vuelta a casa y jugar en un entorno conocido por encima de otras opciones. Lucas se convierte así en el único superviviente.

Miku firma por el Arenteiro, de Primera RFEF

Miku, viejo conocido de los coruñeses, es nuevo jugador del Arenteiro, equipo de O Carballiño que acaba de ascender a Primera Federación. El delantero dejó el pasado verano el Dépor después de que la secretaría técnica decidiese no renovar su contrato, dado su rendimiento en el segundo tramo de aquel campeonato, y el venezolano acabó firmando por el Real Murcia, uno de los aspirantes al ascenso a Segunda, aunque en un grupo diferente al del conjunto coruñés. En ese paso en su carrera, que le llevó a cruzar toda la península, le influyó su amistad con Pedro León, fraguada en su etapa en el Getafe. El delantero, de 37 años, no contó con el protagonismo deseado en la primera vuelta en tierras pimentoneras y decidió finalizar el campeonato en el Intercity alicantino, que estaba peleando por la salvación, a pesar de manejar uno de los mejores presupuestos de la Primera Federación. Miku no pudo contar en esos meses con los minutos deseados, porque unos instantes después de debutar se lesionó de gravedad en la cabeza. Fue operado y estuvo varios meses de baja y cuando regresó a los terrenos de juego, tuvo que jugar al principio con un casco protector. El venezolano ficha ahora por el Arenteiro y se enfrentará al Dépor. Ha dado prioridad en su elección a la posibilidad de estar cerca de A Coruña, donde se ha asentado.