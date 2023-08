Cuando Víctor Narro firmó por el Deportivo, allá por el mes de junio de 2022, parecía uno de los robos del verano. Un futbolista que dejaba su etapa sub 23 y que había debutado con el Real Valladolid en Segunda tras una temporada en el filial en la que había logrado seis goles y ocho asistencias en Primera RFEF. Coqueteaba entonces con tener cabida en la división de plata y todas las partes apostaron porque se uniese al equipo coruñés para crecer de la mano de un grande. Casi un año después, el balear y la entidad blanquiazul pusieron fin a su contrato después de que una relación condenada a funcionar nunca terminase de cuajar.

La experiencia de la temporada pasada y la búsqueda del Dépor en el mercado de jugadores de banda, unida a los movimientos de Idiakez en los últimos amistosos colocándolo en el lateral y sin sentirse una opción principal, empujaron al futbolista a buscar, de nuevo, una salida. No deseaba vivir otra vez una primera vuelta como la de la temporada pasada en la que, entre Alberto Quiles y las dudas de Borja Jiménez y Óscar Cano, nunca terminó de encontrar su sitio en Riazor. Su historial y, sobre todo, esos últimos meses en el Atlético Baleares le hacían tener mucho mercado en Primera RFEF y el jugador, ante todo, quería jugar y llegar a un equipo en el que se sintiese importante. Tenía muchas ofertas. Casi con toda seguridad jugará en el Lugo, que hará en breve oficial su contratación. La insistencia de Munitis, ex del Dépor, por contar él y con un jugador de sus características han hecho mucho para convencerle.

Víctor Narro, al igual que Jaime, Kuki o Retuerta, era uno de los futbolistas de la plantilla que no tenía un sitio seguro. Soriano va modelando su plantilla durante el verano en base a las necesidades y con el condicionante de las pocas fichas sénior de las que dispone (ahora tiene dos vacantes) tras los problemas que ha encontrado con los sub 23. Al Dépor no le importó en exceso que Víctor Narro se marchase, no lo retuvo y se mostró receptivo a su demanda. Se llegó pronto un acuerdo.

Más allá de las dudas crecientes en el zurdo, el enemigo de su aventura en A Coruña fue Quiles. El onubense era inamovible en la derecha y ese era el sitio predilecto de Narro, que luego acabó por no encontrar su hueco. El temor a que le volviese a pasar lo mismo frustró su paso por el Dépor, a pesar de que la afición siempre le tuvo en alta estima.