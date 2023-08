El último ejemplo fue ese esprint de Lucas Pérez de sesenta metros en A Pobra do Caramiñal que, a pesar de la duda de si es fuera de juego, supo leer Yeremay para servir una pelota en profundidad en el punto justo para regatear al portero y hacer el primero. Era su segunda conexión exitosa del verano tras el segundo tanto al Atlético Arteixo en el primer amistoso en el estadio de Riazor. Lucas se siente cómodo y lo busca continuamente, porque se entienden. Influye el gran paso adelante que ha dado también el canario, que siempre fue muy dado a explotar el regate y llevar la pelota pegada al pie. Ahora ha añadido registros a su juego, se le ve más asentado y una prueba de esa madurez es que ha empezado a explorar esa faceta de pasador. Se vio en estos dos goles y se apreciará en más ocasiones a lo largo de la liga si el Dépor es capaz de correr y jugar al espacio, algo que le costó en el pasado ejercicio.

Fue esa una de las razones por las que Rubén de la Barrera confió en Yeremay Hernández en el tramo final de la liga pasada. El exfabrilista hace daño con la pelota en los pies, con sus regates secos, pero también se muestra como una amenaza al espacio, logra que su defensor tengan muchas precauciones con esa capacidad que luce para romper o salir por ambos perfiles. En un Dépor plano y sin apenas juego de bandas al apostar por interiores y contar con unos laterales ofuscados, su entrada en los dos últimos partidos de la liga pasada y en el play off supuso una bocanada de aire fresco. La mejor muestra fue ese tanto al Algeciras en su primera titularidad. La maniobra de fútbol sala sobre la línea quedó para el recuerdo, pero de lo que más se benefició el Dépor ese día y en los siguientes fue de su capacidad de romper al espacio. Mario Soriano fue quien lo buscó entonces en profundidad y en breve puede ser Lucas el que se aproveché de esa cualidad en su nuevo rol de segunda punta o mediapunta que hace jugar al equipo.

Los amistosos de este verano han demostrado que el juego ofensivo del Dépor orbitará en torno a estos dos futbolistas. Aun así, queda por configurar el resto del ecosistema blanquiazul en posiciones avanzadas. Uno de los referentes será, sin duda, Barbero, a la espera de que llegue un nuevo fichaje para la punta de ataque. El ex de Osasuna B lleva ya cuatro goles este verano y se ha mostrado como un fiable realizador. Forzó incluso el penalti del segundo gol frente al Compostela. Esos tres nombres son inamovibles y, de momento, parece también seguro Davo en la derecha, porque se encuentra ahora mismo casi sin competencia. Kuki Zalazar y la cantera son la alternativa. Llegarán contrataciones para esa zona, pero lo que está claro es que el nuevo Dépor pivotará en ataque en torno a Lucas y Yeremay, esa sociedad que ya encandila a Riazor.

Unas molestias obligan a parar al canterano

A Yeremay Hernández le tocaba realizar ayer la primera sesión de trabajo en Abegondo después de su ampliación de su contrato, pero el grancanario no pudo ejercitarse con el resto de sus compañeros y se vio obligado a reducir su carga por unas molestias en el aductor. A pesar de esta incomodidad y la imposibilidad de estar ayer a las órdenes de Imanol Idiakez en la vuelta al trabajo, el contratiempo físico no reviste gravedad y, tras la evaluación de los médicos, no se le realizarán pruebas complementarias para dictaminar el alcance de la lesión. Hoy se sabrá si finalmente puede estar con el equipo mañana en el amistoso en El Toralín ante la Ponferradina, el rival más exigente de este verano para los coruñeses. Es más que probable que el extremo se tome un descanso para no correr riesgos con un futbolista imprescindible en los planes del Deportivo.