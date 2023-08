Una semana de fichajes y descartes en el Deportivo

El Deportivo arrancó el verano moviéndose a velocidad de crucero en el mercado de fichajes y, dada esa celeridad medida y esa seguridad, hace una semana cerró su octava incorporación, Ximo Navarro. Llegado a ese punto y acuciado por la necesidad de dar bajas para liberar fichas sénior que le permitiesen contratar sin restricciones, Fernando Soriano entró en otra fase en la que apostaba por liberar excedente, apurar operaciones cocinadas a fuego lento y aguardar a que arrancase la liga de Segunda y más de un futbolista se diese de bruces con la realidad de que o no tiene sitio o apenas va a tener minutos en el fútbol profesional. Así, llega el Dépor, con la pelota rodando en la categoría superior, a la penúltima semana de mercado con dos vacantes liberadas, presto a dar más bajas si le hace falta y atento para cerrar las, al menos, tres incorporaciones que necesita para redondear el plantel que anhela que le devuelva a Segunda División.

El Deportivo precisa, como mínimo, para cerrar su plantilla de contratar a un pivote, un delantero y un futbolista de banda. El jugador que acompañe a Isi Gómez, Diego Villares y José Ángel en la media es una prioridad desde hace tiempo, es ese 6 u 8 que admitió el director deportivo que pretendían. La búsqueda de un competidor de Iván Barbero en la punta de ataque es otra obligación para dar vuelo a Lucas de mediapunta y para añadir registros a su ataque, aunque el club mantiene en el recámara a Martín Ochoa, que será titular con el Fabril en Segunda Federación.

La salida de Víctor Narro, quien pidió marcharse y al Dépor no le importó dejarlo ir, hace aún más acuciante que llegue un futbolista para el juego de bandas. Ya antes de la marcha de Narro, Idiakez probó en la derecha a Tim Caroutas y en el último amistoso a David Mella. Sin el balear, el club coruñés solo cuenta para esas posiciones con Yeremay Hernández, Davo y un debilitado Kuki Zalazar.

El uruguayo es, precisamente, uno de los futbolistas que en los próximos días verá aclarado su futuro. El ex de la Ponferradina es, junto a Jaime Sánchez y Alberto Retuerta, uno de los candidatos a marcharse para dejar sitio a las nuevas contrataciones si el Dépor no se decide, finalmente, a entrar en el mercado de futbolistas sub 23. Soriano reveló el pasado miércoles que sería informados de su situación en “siete o diez días”, con lo que el final de esta semana es la fecha límite para que el Dépor ponga las cartas encima de la mesa. Todo para confeccionar ese puzle en el que la dirección deportiva lleva tiempo trabajando y en el que, según han anunciado, la cantera tendrá la puerta medio abierta. Poco más de dos semanas para conocer al nuevo Deportivo.