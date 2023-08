Fernando Soriano e Imanol Idiakez no cejan en su empeño de rebuscar en la base para no desperdiciar talento y para tratar de encontrar en casa lo que no ofrece o, al menos, no mejora el mercado de fichajes. Unos salen, otros entran y, en esta ocasión, ha sido Mario Nájera, el futbolista del Fabril, el reclutado para el amistoso de esta tarde (19.00 horas) en El Toralín ante la Ponferradina, el equipo de mayor nivel al que se enfrentará el Dépor este verano. Será el momento para que el mediapunta riojano, quien ya estuvo ayer ejercitándose con los mayores, se estrene en un duelo durante este verano. El mediapunta ha actuado en estas semanas con el Fabril y, como siempre, no ha faltado a su cita, no ha dejado de mostrar esa llegada desde segunda línea que siempre le ha acompañado en su incipiente carrera.

Esas son las credenciales que intentará mostrar esta tarde en El Bierzo con un Dépor en el que habrá, de nuevo, una importante representación de la cantera. Seguirán habituales como Martín Ochoa y recuperados para la causa y meritorios como Marc, Jairo, Diego Gómez o David Mella. Precisamente, estos dos últimos son los que tienen la puerta más entreabierta para colarse en el primer equipo, porque la planificación sigue coja en las bandas después de la marcha de Víctor Narro y ahí pueden acabar encontrando su sitio más arriba. El de Amoeiro jugará su segundo amistoso con el Dépor al igual que el de Espasande, que dejó muy buenas sensaciones en ese partido de la semana pasada ante el Compostela en A Pobra. Estuvo mejor en la segunda parte jugando a pierna natural, también fue vertical y punzante en el primer acto. El zurdo hizo hace semanas la firma protocolaria de ratificación de su contrato hasta 2026 al convertirse en mayor de edad e iba a estar en dinámica del primer equipo toda la temporada. Se pasó algo más de una semana con el Fabril y hasta jugó un amistoso con el segundo conjunto y ha regresado con fuerza. Quienes no estarán, entre los canteranos, en la prueba de hoy son Tim Caroutas, Brais Val, Kevin Sánchez, Alvaro Santamaría o Fernando Somolinos, que sí han tenido minutos en otros tramos de la pretemporada blanquiazul. Los ausentes El Deportivo acudirá a este amistoso ante un rival directo con dos bajas confirmadas de dos teóricos titulares, como es el caso de Yeremay Hernández y Paris Adot. Los dos estuvieron ayer con trabajo personalizado en Abegondo, aunque el grancanario sí que pudo saltar al terreno de juego. Se espera que se reincorpore al trabajo en los próximos días. Habrá que esperar más para ver al lateral, quien sufre una lesión muscular.