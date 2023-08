De la revolución al reajuste. Si había una línea que centraba las miradas y no para bien al final de la liga pasada, esa era la defensa. Fue capaz de acumular muchas porterías a cero y, en muchos momentos de la temporada con Óscar Cano, ofreció fiabilidad a domicilio, pero esa sensación de fragilidad en los centros laterales y los errores en trances delicados acabaron por forzar una metamorfosis profunda. Se echó de menos en esa línea cierta fortaleza y una aportación decidida en ataque tanto de los laterales como de los centrales. Fernando Soriano no rehuyó el problema y se lanzó a acometer un cambio profundo, que de momento ha llevado a que solo Jaime Sánchez y Pablo Martínez se mantengan entre los defensas de la plantilla de la temporada pasada. Con la metamorfosis ultimada ahora solo le queda reajustar las piezas de una línea, veterana y con las piezas justas, que debe ser capital camino del ascenso.

El nuevo director deportivo decidió no retener a Antoñito, Pepe Sánchez, Lapeña y Raúl Carnero, y Trilli y Lebedenko optaron por marcharse, previo acuerdo con Barcelona y Vizela. Solo había dos supervivientes y puede que al final del mercado solo quede uno, porque el futuro de Jaime sigue en el aire, a pesar de que al futbolista no se le ha comunicado, de momento, que no cuenta o que no tiene sitio en el proyecto. Los fichajes de Pablo Vázquez y la promoción de Dani Barcia cerraban, en teoría, la zona de centrales. La contratación no esperada de Ximo Navarro servía para dar relevo a otro contratado, Paris Adot (ahora lesionado), y para ser alternativa en el centro de la zaga, con lo que el puesto de Jaime volvía a estar en el aire. No hay una decisión al respecto.

Tanto el ex del Sabadell, con contrato hasta 2024, como Retuerta, otro de los que no tienen sitio fijo en el Deportivo 2023-24, entraron en la lista del amistoso de esta tarde en Ponferrada. El lateral opositaba a ser el complemento de otros de los nuevos, como es el caso de Mikel Balenziaga. El club valoraba de él también que podía ocupar una de las plazas sub 23, pero puede acabar abandonando el Dépor antes de que finalice el mes. Ante esta salida, Ximo Navarro también podría jugar como 3, pero al ser recambio en el centro de la zaga y en los dos laterales el Dépor se puede quedar corto de efectivos. Si se marchase el ex del Real Madrid y del Hércules, se quedaría con seis jugadores para esas cuatro plazas con el eventual refuerzo de Marc o Álvaro Santamaría para la derecha. La entidad se va a mover seguro en el mercado. No será sencillo que le satisfaga lo que le ofrezcan, por lo corto que anda de fichas sénior (necesita al menos tres fichajes y solo cuenta con dos libres) y porque no le ha convencido o no ha sabido atar aún a sub 23 en este mercado. La defensa del Dépor, ese puzle con pocas piezas que aún está por encajar.