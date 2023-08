Luis Pastur, el entrenador coruñés en la cuna de Moisés Caicedo

Hay una historia y un coruñés detrás de Moisés Caicedo y del fenómeno Independiente del Valle, responsable de los 133 millones de euros que ha pagado el Chelsea por el ecuatoriano. Todo comenzó hace unos ocho años cuando una modesta entidad de Sangolquí, ciudad dormitorio de Quito, decidió cambiar de manera extrema su modelo para convertirse con todas las consecuencias en un club de cantera, que fuese la base de la selección de Ecuador y que tuviese un impacto social en los jóvenes de las clases desfavorecidas. Se asociaron con Aspire Academy y empezaron a reclutar técnicos en España, entre ellos a Luis Pastur, hasta 2019 en la base del Dépor.

“Cuando empezaron con este cambio (2009) estaban en segunda división y su lema era ‘futuros campeones de Ecuador’, todos se reían de ellos. Hoy ya tiene tres títulos internacionales, aporta la mitad de los jugadores de la selección, cuenta con una ciudad deportiva para sus jóvenes que es la mejor de Sudamérica y tiene poco que envidiar a las mejores de España. Y no para de exportar talento”, tercia el que es técnico asistente del primer equipo y que hace menos de un lustro llegó para ser entrenador en la cantera del club en el que se formó Moisés Caicedo. Independiente del Valle ingresará más de 25 millones por el traspaso récord en Inglaterra al haberse guardado un 20% de una futura venta cuando se lo compró el Brighton.

Con ese dinero caliente, casi cualquier dirigente pensaría en asaltar la banca con varios traspasos, pero en Independiente ya han comunicado qué van a hacer con él: mejorar la ciudad deportiva y las condiciones de los chicos. No hay matices ni marcha atrás en la apuesta.

“Tenemos a 130 chicos en la cantera en los equipos que tenemos desde el sub 12 al sub 19. Todos viven en la ciudad deportiva, todos estudian en ella, donde hay un colegio propio. Gimnasio, instalaciones... No todo es captación, es el caldo de cultivo perfecto para que salgan y salgan jóvenes”, apunta Pastur, que tiene a sus órdenes a la última joya de Independiente, Kendry Páez, quien a sus 16 años ya ha sido traspasado también al Chelsea y goza de protagonismo en el primer equipo. “No nos importa la edad. Él rinde y lo ponemos. Tenemos muchos chicos jóvenes con los mayores, es la filosofía del club. Pero también ganamos. Es que vencer también es formar”, relata el coruñés, ayudante de Martín Anselmi.

Moisés Caicedo y Kendry Páez son la punta del iceberg. Ellos llegaron y, por suerte para Independiente del Valle, su fábrica de talentos tiene una productividad alta, pero no todos podrán vivir del fútbol o hacer fortuna en un club importante de Europa o Sudamérica. Aun así, hay otro tipos de conquistas diarias y de triunfos que les quedarán para siempre. “Por cómo es la vida en Ecuador la mayoría de jugadores que nos llegan a la cantera vienen de en tornos desfavorecidos”, avanza y abunda. “Muchos de ellos, si no estuviesen aquí, no estarían estudiando o no saldrían con la enseñanza secundaria completada, no tendrían sanidad cubierta o no podrían disfrutar de tres comidas al día. Me acuerdo de que a veces a los chicos nuevos que llegaban había que ir a buscarlos a sus habitaciones por las noches, porque ellos ya no contaban con cenar”, relata el coruñés de una escena diaria muy reveladora.

Pastur destaca “esa responsabilidad social del club” en este tipo de detalles o con hechos puntuales como la ayuda que ha brindado a la zona de Esmeraldas, uno de sus grandes viveros de captación, que ha sufrido hace dos meses una inundaciones que han afectado a 12.000 personas al desbordarse seis ríos del entorno. Donaron, ayudaron a recolectar en partidos... Han estado ahí.

Son entornos con dificultades y “mochilas emocionales” que lastran a muchos jugadores. Handicaps personales y para su formación. Pastur aún recuerda como, para facilitar la comunicación y que fluyesen las conexiones en un equipo de la base, tuvo que inventarse una terapia de grupo en la que cada uno de los jóvenes contaba su experiencia de vida. Llevaban años juntos en la residencia y no se conocían realmente. El primero que habló en el círculo fue el propio Pastur. Poco a poco y, pese a las reticencias y la timidez, se fueron lanzando los chicos, cada vez iban demandado que se acortasen los plazos para las charlas. Quince días, una semana. Todo en ese mundo que es Independiente del Valle, mucho más que un club, mucho más que una cantera como modelo de negocio.