Ximo Navarro se estrenó ayer como central diestro titular ante la Ponferradina, pero llega para jugar en cualquier posición de la defensa, una zona justa de efectivos en el Dépor. "En Holanda jugué más de central y en el Alavés de lateral me adapto a las dos. Lo haré donde diga el mister, estoy encantado de ayudar", apuntó en su presentación sobre unas demarcaciones en las que el Dépor busca refuerzos y Jaime tiene su futuro en el aire.

El balear explicó qué le llevó a fichar por el Dépor. "Fueron rápidas (las negociaciones). Tenían intereses en mí. Me agradó la opción por el club que es, por lo grande que es y por venir a lograr por el objetivo de los últimos años. No quería, además, que se me alargase mercado como la temporada pasada. Tener a gente que conozco en el club ayuda", reconoció aludiendo a Lucas Pérez.

"Pasamos unos años en Vitoria y estábamos 24 horas juntos. En los entrenamientos y en el campo. Estoy contento de estar con un amigo que quería que estuviera aquí", apuntó de un Lucas que asistió a la rueda de prensa de presentación.

El defensa fue testigo desde primera línea a la prueba fallida de ayer de Idiakez con un sistema acordeón. "Es normal que haya desajustes o falta de entendimiento. Falto algo de comunicación para corregir lo que planteaba la Ponferradina", reconoció.