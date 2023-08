Mackay: “Pensé en colgar los guantes”

Algo más de dos meses después de aquel fatídico domingo 11 de junio en el que el Deportivo se dejó el ascenso en Castellón en una tarde desgraciada que quedará en el recuerdo por la actuación de Ian Mackay, el portero coruñés tomó la palabra para explicarse y exponer todo lo que pasó por su cabeza en los días posteriores a aquel partido que pasó a engrosar la larga lista de traumas recientes del club. La comparecencia del capitán pudo llegar antes, pero quedó aparcada hasta una semana antes del comienzo de la competición.

“Después del partido por mi cabeza pasó colgar los guantes”, desveló en esa primera comparecencia después de lo ocurrido en Castalia. El desenlace de la eliminatoria quedó marcado por la expulsión del guardameta en el tramo final del partido tras golpear a un rival. Esa reacción, fruto de la “adrenalina”, según el portero coruñés, limitó las opciones del equipo y le llevó a meditar una retirada anticipada. “Fue solo al final del partido. Con la cabeza fría lo piensas más fríamente. No soy una persona que se rinda y con el paso de los días vas hablando con más gente. Mi idea es que todo el mundo que tiene una imagen mía de Castellón la cambie”, aclaró sobre su deseo de que esa acción no marque una carrera de numerosos años.

Mackay tuvo que soportar en esos primeros días después del partido una serie de amenazas a él y su familia a través de las redes sociales, pero el portero prefirió centrarse en las muestras de cariño que recibió. “No quiero entrar mucho en ese tema, prefiero quedarme con la gente que desde que pasó eso me apoyó mucho. Agradecer las muestras de cariño. Fue un alivio y estoy muy agradecido por cómo me recibió Riazor. Esos aplausos para mí eran muy importantes”, destacó.

El jugador coruñés también explicó cómo se desarrollaron las jugadas, especialmente la expulsión en el tramo final de un partido que acabó en derrota y precipitó toda la cadena de cambios que se han producido en el club desde entonces. “El tema es que cuando cometes un error como el del primer gol sabes que es importante. Me conseguí recuperar. Estaba con la adrenalina a tope e inconscientemente suelto el brazo y le doy. Con mi experiencia no puedo hacer algo así. La adrenalina me jugó una mala pasada”, describió acerca de la expulsión.

Mackay indicó que buscará ayudar en esta nueva temporada, pero también puntualizó que será imposible dejar atrás del todo lo ocurrido en ese partido maldito de Castalia. “Borrón y cuenta nueva imposible. Los primeros diez días, la primera semana, fueron muy jodidos. A toro pasado le das mil vueltas a las jugadas. Es una acción que no me ha pasado nunca, la adrenalina me jugó una mala pasada”, insistió a punto de arrancar una temporada en la que por primera vez tendrá competencia real por el puesto tras la llegada de Germán Parreño. “Es normal la competencia, tiene que haber en todos los puestos, es muy buena, es la realidad y que todos los puestos estén bien cubiertos”, defendió.

Paris Adot y Yeremay siguen al margen

El Deportivo disputará mañana contra el Arenteiro su último partido de pretemporada antes de afrontar el estreno liguero la semana que viene. Paris Adot y Yeremay, que continúan al margen recuperándose de los problemas físicos que arrastran, no podrán estar disponibles para Imanol Idiakez para la cita en O Carballiño. Los dos volvieron a trabajar ayer al margen del resto de la plantilla en el entrenamiento programado por el técnico en la ciudad deportiva de Abegondo. Tanto Paris Adot como Yeremay continúan con un plan de trabajo personalizado para llegar en condiciones a la primera cita del curso contra el Rayo Majadahonda. En la sesión de ayer hubo una nutrida representación de la cantera. Mella, Jairo, Martín Ochoa, Diego Gómez, Marc y Nájera fueron los futbolistas de las categorías inferiores a las órdenes de Idiakez. El equipo se entrenará hoy de nuevo en la ciudad deportiva de Abegondo antes del encuentro amistoso de mañana frente al Arenteiro (19.30 horas).