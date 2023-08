Reclutar a Manu Molina ha sido una de las obsesiones del Deportivo este verano. El onubense, quien vivió una breve etapa en el Fabril, fue uno de los futbolistas claves en el ascenso del Ibiza hace dos temporadas y Fernando Soriano ha querido sumarlo para dotar de creatividad a la transición del juego defensa-ataque. El mediocentro fue una de las los primeros objetivos e incluso se le llegó a dar por perdido hace semanas en la plaza de Pontevedra, pero acaba de rescindir con el Zaragoza y vuelve a saltar a escena cuando al Dépor le queda semana y media para cerrar el mercado y necesita, al menos, unos cuatro fichajes. Molina apurará los próximos días el mercado del extranjero y de Segunda con Eldense como una de las opciones, mientras Riazor está atento a su situación.

El Real Zaragoza anunció esta mañana de sábado el final de la relación contractual con Manu Molina, con el que se ha llegado a un acuerdo económico por el año que le restaba, a razón de algo más de 200.000 euros de ficha, para que el jugador tenga la carta de libertad y pueda negociar con otro equipo. A Manu Molina ya se le comunicó al final de la temporada que no tenía sitio en los planes de Fran Escribá y la tardanza en su salida se ha debido a la falta del acuerdo económico en la misma, pero era solo cuestión de tiempo. El jugador aún no tiene cerrado su futuro. El Dépor es el mejor colocado en Primera RFEF. Tiene alguna vía más, como el Málaga, donde lo ha pedido Sergio Pellicer, aunque no es una alternativa tan clara para la direccion deportiva malaguista y pudo ir al extranjero, a Chipre o a México, donde contó con opciones de recalar en el Juárez.

La intención del jugador es esperar unos días, por si se confirma alguna posibilidad de Segunda, como el Eldense, o del extranjero. Del Ibiza llegó al Zaragoza hace un año como una petición expresa de Juan Carlos Carcedo, que ya lo había tenido a sus órdenes en la isla. Con el entrenador riojano fue indiscutible, pero perdió ese rol con Escribá para en su única temporada de zaragocista jugar un total de 1.331 minutos repartidos en 25 partido de LaLiga con la camiseta blanquilla. "Desde el club queremos agradecer a Manu su trabajo y su profesionalidad en esta etapa, y le deseamos todos los éxitos en su próximo reto profesional", ha asegurado el club en su página web.