El Deportivo despidió la pretemporada a lomos de David Mella, protagonista en el campo de Espiñedo, en O Carballiño, y ante el Arenteiro, al que tendrá que volver a visitar en cuanto la temporada levante el telón la semana que viene. El canterano fue de lo mejor —dio una asistencia y provocó un penalti— en una victoria (0-3) en la que el Deportivo se sacudió un poco las dudas de Ponferrada en vísperas del estreno liguero.

Idiakez volvió a insistir en esa disposición extraña con tres centrales, un pivote, tres centrocampistas y otros tantos delanteros que ya probó contra la Ponferradina el martes. Porque si la pretemporada no sirve para experimentos, ¿para qué si no? Le salió un poco mejor, principalmente porque el Arenteiro no parece llamado a disputarle el ascenso al Deportivo como los bercianos, pero es poco probable que ese vaya a ser el plan para el estreno liguero el próximo sábado en Riazor contra el Rayo Majadahonda.

Quizá sea más una manera de probar a sus jugadores en diferentes contextos a la espera de redondear un plantilla a la que todavía le faltan piezas. Por ejemplo hubo la oportunidad de ver a Dani Barcia en una defensa de tres junto a los que serán los teóricos titulares, los dos Pablos (Vázquez y Martínez), y no desentonó el joven defensa. Tuvo libertad para incorporarse desde la banda izquierda, justo por la que aparecía Mella.

Fue el otro canterano el que llevó más peligro en la primera parte, sobre todo al comienzo. Estuvo a punto de servirle el primer gol a Barbero a los dos minutos y cruzó demasiado un disparo después de una jugada individual. Fue un anticipo de la acción que adelantaría al Deportivo al filo del cuarto de hora. Mella robaría un balón cerca del área y serviría con rapidez para la llegada de Davo.

Bajó el ritmo a partir de entonces el conjunto de Idiakez y ya no buscaría aprovechar la rapidez del canterano. Desaparecieron así las ocasiones y el Deportivo pasó a ordenarse a través de Isi Gómez, el que quizá sea el guía del juego blanquiazul en las próximas jornadas a la espera de que llegue ese mediocentro que busca la dirección deportiva en la dos últimas semanas del mercado.

Apenas tendría historia esa primera mitad, salvo alguna intentona de un Arenteiro que se empleó con ganas para aumentar sus posibilidades de empate. Sufrió Barbero en ese contexto sin demasiada continuidad porque apenas encontró socios.

Hubo más picante después del descanso, con Lucas ya sobre el césped, pero el partido nunca superó esa categoría de bolo veraniego. Volvió a ser Mella el encargado de acelerar el encuentro y a los pocos minutos forzó un penalti que Diego le detendría a Lucas.

Para entonces Idiakez ya había aparcado el experimento del comienzo y fue dando entrada de manera paulatina a buena parte de los canteranos que se llevó hasta O Carballiño. Pudo ampliar la ventaja Lucas con un remate que sacó de manera magistral Pablo Brea, cedido en el Arenteiro por el Dépor. No estaría tan acertado en una cesión que dejaría en bandeja el segundo al delantero coruñés. Diego Gómez cerraría la goleada con una buena maniobra en el área antes del estreno oficial.