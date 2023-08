El central Pablo Martínez afronta su segunda temporada en las filas del Deportivo convertido en uno de los jugadores más representativos de la plantilla. El defensa francés aseguró que la “presión” que existe en el club le motiva por su exigencia. “El Deportivo es un club muy diferente. Se lo decía a mi familia en vacaciones. Un año aquí son como siete en otro lugar. Me encanta esa presión, tenemos que subir sí o sí. Yo juego con esta pasión y por eso entiendo a la gente que quiere ver a su equipo en la mejor liga posible. No conseguí mi objetivo el año pasado y me queda un año para cumplirlo. Voy a dar todo lo que tengo para que subamos este año”, manifestó el central sobre el objetivo del curso.

Pablo Martínez también destacó que la plantilla también ha sumado este verano jugadores de su perfil, con experiencia. “Tenemos jugadores con experiencia, lo que nos faltaba en los momentos duros el año pasado. Nuevas cabezas. Tenemos que saber cómo quieren jugar ellos, qué le gusta y para eso está la pretemporada”, manifestó el defensa sobre las nuevas incorporaciones del club.