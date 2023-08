Estuvo unos días contenido, pero el Deportivo acelera ante el inminente cierre del mercado de fichajes. Tras la contratación de Pablo Valcarce en un dura pugna con la Ponferradina, el club coruñés sumará en las próximas horas, de manera oficial, a Berto Cayarga, con el que ha apalabrado su contratación a la espera de que se haga pública la rescisión de su contrato con el Radomiak Radom, y trabaja también en la incorporación de Pablo Muñoz, enganche de 19 años procedente del Rayo Vallecano.

El avilesino, formado en el Sporting y con pasado en el Racing de Santander y en el Cartagena, se comprometerá con el Deportivo en un contrato a medio plazo, que en un principio será por un par de temporadas. Cuando se haga público el acuerdo, al que ha llegado con su actual entidad, que es cuestión de tiempo, se convertirá en el décimo fichaje de los coruñeses, que aún buscan, al menos, un 6-8 y un lateral izquierdo. Se le espera este jueves en el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Abegondo junto a Pablo Valcarce.

Los refuerzos en la segunda línea no se quedan ahí porque el Dépor activó, además, la contratación del joven futbolista Pablo Muñoz, de 19 años, que pertenece al Rayo Vallecano, quien siempre ha tenido muchas esperanzas depositadas en él. Queda por dictaminar la fórmula en la que llegaría este mediapunta a A Coruña y si finalmente la operación sale adelante. Si se confirmase su llegada, sería la primera contratación sub 23 del verano para la dirección deportiva, un mercado que se le ha resistido y en el que también ha decidido afinar para no dificultar la irrupción los valores de Abegondo.

La llegada de estos tres futbolistas deja con casi los dos pies fuera del equipo a un jugador como Kuki Zalazar, ya que Pablo Valcarce y Berto Cayarga ocuparán las dos fichas sénior que tiene vacantes el Dépor, que necesita liberar más para hacer hueco al resto de contrataciones. Al uruguayo no se le ha comunicado que no tiene sitio, pero sí que tendrá complicado jugar.