Lucas es muchas cosas en el Dépor, entre ellas se ha convertido en guía de los canteranos que dan el salto al primer equipo. Él ve talento y está encantado de sentirse cercano a ellos. “Desde que lo conozco Yeremay se ve diferente, especial. Pero también Mella, Diego, Barcia, Ochoa… Son muchos chicos que vienen con ganas. Tienen cosas especiales y también hay que pulirlos. Pero yo con ellos voy a donde quieran, el viejo va donde ellos quieran”, apuntó entre risas.

Lucas quiere estar la próxima temporada en Segunda. “Lo primero es adaptarnos todos a la idea del entrenador y el objetivo no es otro que ascender. No me pasa por la cabeza otra cosa que no sea subir”, ratifica.