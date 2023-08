El césped y el arranque de la Primera RFEF han refrendado al Deportivo en lo que ya sabía, en lo que ya pretendía encontrar fuera de casa: futbolistas por dentro. Los hechos han reafirmado su idea y lo perentoria que es la búsqueda de dos jugadores (un interior y un mediapunta). En esa tarea centrará sus esfuerzos en los últimos cinco días de un mercado de fichajes que bajará la persiana el próximo 1 de septiembre a medianoche. No descarta un tercer futbolista para esa zona del campo y la llegada de un lateral izquierdo, pero no son operaciones prioritarias cuando arrancan los momentos claves para cerrar el primer proyecto de Soriano e Idiakez.

Una de las operaciones que están abiertas es la de Pablo Muñoz, el joven futbolista de 19 años del Rayo que ya debutó con el primer equipo y que ha tenido minutos con los mayores este verano. El Dépor pretende incorporar en propiedad a este futbolista que juega en la mediapunta, aunque también puede retrasar unos metros su posición. Su equipo debe acceder a desprenderse de él o que ambas partes encuentren un punto de entendimiento. No es, ni mucho menos, el único frente abierto.

Más allá de lo que llegue y de que Pablo Muñoz pudiese ocupar una ficha sub 23, la dirección deportiva debe dar también salida a jugadores. Ahora mismo tienen copadas todas las fichas sénior tras las contrataciones de Pablo Valcarce y Berto Cayarga que han ocupado las plazas de Arturo y Víctor Narro, y para que llegue uno de esos dos futbolistas por dentro que busca, Kuki debe abandonar el Dépor.

La situación no fue cómoda para el hispanouruguayo durante todo el verano. Desde la llegada de los dos últimos refuerzos todas las partes han asumido que se ha llegado a un punto de no retorno y están buscándole equipo. Su salida se confirmará en las próximas horas y el Dépor estará más liberado para incorporar futbolistas. Otros jugadores que no han tenido segura su continuidad como Alberto Retuerta o Jaime Sánchez están a un paso de quedarse. Esa es la intención en estos momentos, salvo oportunidad de mercado de última hora.

La idea del Deportivo es contar con 21 o 22 futbolistas en plantilla, no agotar todas las fichas. Todos los movimientos le encaminan a contar con 17 sénior y cuatro o cinco sub 23, que en estos momentos son Alberto, Dani Barcia, Alberto Retuerta y Yeremay Hernández.