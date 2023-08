A falta de cuatro días para que concluya el mercado de fichajes, el director deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, repasó esta mañana las opciones que maneja el club para redondear la plantilla. Soriano analizó la lista de posibles candidatos en la presentación de Berto Cayarga, una de las últimas incorporaciones junto a la de Pablo Valcarce. El responsable de la parcela deportiva reconoció que Tomás Pina "es una de las opciones" que manejan para reforzar el centro del campo, se detuvo en los nombres de Hugo Rama y Salva Sevilla, reconoció que Kuki Zalazar está en la rampa de salida, avanzó la más que probable continuidad de Retuerta y aún no dio por "cerrada" la llegada de Pablo Muñoz.

Los últimos movimientos del club están a expensas de la salida de Kuki Zalazar, que ya no se entrena con el equipo a la espera de concretar su marcha. "Tiene permiso para arreglar su situación entre hoy y mañana. A partir de ahí, intentaremos cerrar la plantilla. Tenemos fichas disponibles y sabemos los puestos que queremos afianzar", manifestó esta mañana Soriano.

Su plaza la ocuparía un centrocampista, que podría ser Tomás Pina. "La idea es ocupar esa plaza de Kuki con alguien que ocupe el centro del campo, un seis, ocho, diez… Tomás es un grandísimo jugador. Lo hemos visto en el pasado en Primera, Segunda, ahora en China… Es una de las opciones que barajamos. Ahora el mercado va muy rápido y es una de las variantes que tenemos. Con el paso de estas horas tomaremos la decisión más adecuada que creamos para el equipo", apuntó Soriano acerca del interés en el veterano centrocampista.

Además de Pina, otros jugadores han sido relacionados con el club en estas semanas, como el ex del Fabril Hugo Rama o Salva Sevilla. "Son nombres importantes también, se valoran todos. No se puede confirmar nada porque no hay nada que confirmar. Son opciones de jugadores interesantes. A partir de ahí valoramos todo jugador. Cuando ya quedan pocas piezas que fichar, buscas tal vez compensar las carencias que puedas tener y ahí estamos decidiendo que es lo que más nos puede interesar. No hay nada avanzado ni decisión tomada", apuntó el director deportivo del club.

Aparte de Kuki Zalazar uno de los jugadores que parecían con más opciones de salir era Retuerta, pero su situación ha cambiado con el paso de los días. "En principio es jugador de la plantila, entrena bien. Creemos que está haciendo mejor las cosas, he hablado con el míster y está contento. Veremos, pero en principio estará con nosotros", indicó Soriano.

En el capítulo de llegadas falta solo la confirmación de Pablo Muñoz procedente del Rayo, que ocupará una ficha sub 23. Soriano, sin embargo, quiso ser "prudente" este mañana. "Nunca doy las cosas por cerradas. Intentaré ser lo más prudente posible porque en este mercado me ha pasado de tener contactos enviados a expensas de firma y no producirse. La dificultad que tiene en muchos momentos es cerrarla. Es cierto que es otro jugador que se ha preguntado, pero como él hay otros", manifestó.