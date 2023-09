Han pasado solo unos meses, pero todo parece haber cambiado a domicilio para el Deportivo. Imanol Idiakez afrontaba su primer partido fuera de casa desde que se sentó en el banquillo blanquiazul y el técnico vasco estaba radiante por el triunfo y por dónde y cómo se había producido. “Es una victoria de mérito. Con un 0-3 parece que no tuvimos rival, pero sí lo tuvimos. El Lugo es un gran equipo que nos obligó. Hoy (por ayer) tuvimos el premio que la semana pasada no tuvimos. Fue un partido completo y más en un campo en el que no será fácil sacar cosas puntos de aquí”, razonaba el máximo responsable técnico después de ganar en el terreno de juego de uno de los rivales directos del Deportivo por el ascenso a Segunda.

A Idiakez le costaba quedarse con algunos de los tres tantos de su equipo por cómo se produjeron y por la plasticidad de los mismos. “Me cuesta destacar a uno, han siso goles muy buenos. El de Barbero es de pillo, el de David demuestra lo que es él, velocidad, y el de José Ángel es de mucha calidad. Tenemos eso, mucha calidad y disfrutamos de diez o doce ocasiones la semana pasada y en esta, con menos, logramos tres goles”, razonaba.

De los futbolistas destacados hubo uno que acaparó los focos de manera irremediable. Se trata de David Mella, que parece decidido a derribar la puerta del primer equipo y que en esta ocasión redobló los méritos con un tanto. Idiakez sigue con su filosofía y dice que no se esconderá al apostar por gente de la casa. “La semana pasada ya había tenido muy buenos minutos. Nuestra idea es que al que pida paso se le va a dar. Cayó Yeremay por lesión y no hubo dudas. Con David Mellaqueríamos tener parecidas condiciones que con Yeremay: ir al espacio. Le dije que metiera un gol y me hizo caso”, apuntaba satisfecho.

Todo ese festival ofensivo de la noche de ayer en Lugo no ha hecho que Idiakez desvíe la mirada del buen rendimiento que está mostrando en estas primeras semanas su entramado defensivo. El vasco se descubre y los elogia. “Nos hicieron una ocasión en el minuto uno el partido ante el Rayo Majadahonda y ya no hubo más (en Riazor). Y hoy (por ayer) tampoco nos hicieron ninguna. Dos partidos con dos porterías a cero es siempre una buena noticia. Queremos llegar a la excelencia y pasa por ser un equipo difícil también en defensa. El equipo ha jugado un buen encuentro”, incidía.

El técnico vasco no apostó por ninguna cara nueva en su once inicial, pero esa decisión implicaba que Ian Mackay era por primera vez suplente por decisión técnica en los más de dos años que lleva en A Coruña tras su vuelta. El entrenador se explicaba. “Tenemos a dos muy buenos porteros y la verdad es que en todos los puestos tengo que tomar decisiones con dificultad. Entre Ximo y Paris... Tenemos una plantilla de una gran competencia. El Dépor aprendió la lección y queremos ser competitivos en todas las posiciones. Con esta afición y con el objetivo, no podemos permitírnos otra cosa”, razonaba relatando un pensamiento que ya esbozó en su última rueda prensa, en la que aún no contaba con los fichajes de Hugo Rama y Pablo Muñoz. “Nos dan muchas posibilidades, tengo una buena plantilla. Estoy muy contento por cómo ha ido el mercado y ahora hay que ir a por el objetivo”, concluía.