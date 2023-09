Salva Sevilla (Berja, 1984) se incorporó a comienzos de esta semana al Deportivo como uno de los últimos refuerzos en el mercado veraniego. Su llegada, sin embargo, ha estado marcada por un episodio ocurrido hace cuatro años. Existía una cuenta pendiente desde aquel play off de ascenso a Primera División que le enfrentó al club coruñés cuando militaba en el Mallorca. El veterano centrocampista protagonizó un incidente en la zona mixta de Riazor luego de la derrota (2-0) de su entonces equipo en la ida de aquella eliminatoria final cuando algunos aficionados presentes en el local de hostelería que existe anexo a la zona en la que comparecen los jugadores le increparon. El nuevo jugador blanquiazul respondería después de la remontada balear en Son Moix y aquello quedó enquistado en la afición deportivista.

Salva Sevilla se disculpó y declaró que su carácter le lleva a defender en cualquier situación los colores que viste. “Lo primero es pedir disculpas a la afición, pedir perdón. Pero la gente que me conoce, que sabe como soy, sabe que no era mi intención molestar u ofender a nadie. Fue un pique que puede pasar en cualquier partido, cualquier play off. Nos daban por muertos después de perder aquí y uno dice cosas que... Soy una persona dentro y otra fuera. Tengo claro que defiendo los colores de mi club de la mejor manera y eso haré aquí. Hay que tener carácter y cuando saltas al campo, los objetivos los consigues tú o el rival. Defenderé al Dépor a muerte”, manifestó en su presentación en la ciudad deportiva de Abegondo.

De aquella etapa ya solo permanece en el Deportivo Álex Bergantiños, aunque ahora en tareas como consejero. Salva Sevilla reconoció que ha hablado con él estos días tras su aterrizaje en la plantilla, aunque no de aquel episodio que prefiere ir dejando atrás de una vez por todas. “Hablé el otro día con él, pero no de este tema. Se le está dando más importancia de la que tiene, no era mi intención molestar ni ofender a nadie. Soy un jugador de carácter en el campo, fuera soy otra persona. Me gusta defender lo mío y defender a mi club de la mejor manera para ganar partidos. Me lo he planteado siempre así y aquí no será menos”, insistió.

Salva Sevilla también explicó cómo se gestionó su fichaje por el Deportivo, materializado en la última semana del mercado. “Fue todo muy rápido. Fácil. Hablé con Fernando [Soriano] y nos entendimos rápido. Había rechazado propuestas de otros equipos, pero cuando te llama un club como este, tienes que pensar muy poco. Un club importante, de Primera División de los de arriba y lo afronto con muchas ganas. He seguido mucho al equipo, sobre todo desde que jugamos aquel play off”, destacó sobre su incorporación al equipo.

Salva Sevilla ha aterrizado en el Deportivo después de un verano atípico, sin equipo tras finalizar su contrato con el Alavés y condicionado por una lesión muscular que sufrió en el tramo final de la temporada pasada. El centrocampista afirmó que se encuentra en la fase final de la recuperación, aunque todavía debe ir con precaución para evitar recaídas. “De la lesión me encuentro de la mejor manera, no me ha permitido hacer una pretemporada como los compañeros porque es importante y tenemos que tener precaución. En poco tiempo estaré al ritmo de los compañeros”, manifestó en su presentación.

Salva Sevilla llega al Deportivo a los 39 años, pero tras varias temporadas con mucha presencia en sus equipos. “Ojalá se pueda repetir. La cifra de partidos y entrenamientos está siendo muy buena. Me encuentro bien. Tuve esa pequeña lesión y no me ha permitido estar las mejores condiciones este verano, pero vengo con la ilusión de aportar, sumar y ayudar al objetivo de este club”, manifestó. “La clave de todo son las ganas y la ilusión que tengas para jugar al fútbol. Me gusta demasiado el fútbol. Te tienes que cuidar, el descanso, alimentación, trabajo preventivo”, añadió sobre su longevidad.