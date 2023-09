Imanol Idiakez compareció esta mañana para repasar la actualidad blanquiazul y analizar lo que puede ser el partido frente al Teruel en la próxima jornada, la tercera del campeonato liguero. Riazor acogerá un encuentro en el que no podrá contar con Yeremay Hernández, una pena "para el fútbol" y una baja a la que todavía no ha decidido sustituto. David Mella, quien "tiene opciones", regresó este mismo viernes a los entrenamientos tras una concentración con la selección española sub19 en la que disputó el jueves un amistoso de 60 minutos.

Vuelve a competir el Dépor y no lo hará sin una mirada extra a la actuación arbitral. Las palabras de Fernando Soriano defendiendo al club tras un inicio de campaña marcado por varias polémicas mantiene en el juez del encuentro. Será Jaime Ruiz Álvarez, conocido en tierras coruñesas por no haber señalado en la 21/22 una mano en el área en el partido de los blanquiazules ante el Racing de Ferrol. Pero Imanol Idiakez no ha querido excusas y se ha puesto del lado de los colegiados: "Arbitral es muy difícil". Él, que viene de competir con VAR, se da cuenta ahora lo últil que puede ser. "Mira que no me termina de convencer, pero hemos tenido mala suerte. Es una jugada de VAR", explicó refiriéndose al gol anulado a Lucas en la primera jornada.

La lesión de Yeremay Hernández trastoca sus planes, aunque sobre todo Idiakez dice sentirse preocupado por el futbolista. "La pena es la lesión, para el Dépor y para el fútbol. Es un jugador que hace que la gente pague entradas para ver el fútbol y lo vamos a perder bastante tiempo", comentó en sala de prensa. El técnico vasco todavía no ha decidido quién puede ser su sustituto, aunque apunta a que la duda está entre Berto, quien "vino bien porque estaba en competición", y David Mella, que ya volvió de la selección. "Tiene opciones porque se las ha ganado", remarcó sobre el ágil extremo zurdo.

La duda con el canterano puede estar en su estado físico. Esta semana participó en una concentración con la selección española sub19, por lo que todavía tienen que medir cómo está. El club ha estado "en contacto con la Federación" y el propio Idiakez mantuvo una conversación con él. "A ver cómo se recupera de los viajes, estar ahí... ir con la selección tiene también un estrés emocional", explicó sobre una decisión que deja para el propio domingo.

Lo cierto es que Idiakez pierde a uno de sus mejores jugadores. La baja, dice, tiene "un impacto" porque hablamos de "un jugador diferencial y con unas condiciones muy particulares y muy diferentes". El técnico blanquiazul aprovechó para mandar ánimos al futbolista canario al que le van a dar "todo el cariño que se merece" para que pueda volver lo antes posible.

No pudo evitar la polémica. El entrenador vasco, preguntado por la dificultad de dirigir un encuentro en Riazor, volvió a ponerse del lado del colectivo arbitral. Sin embargo, Idiakez no duda de "la buena voluntad" de cualquier colegiado. "Para los árbiros Riazor es un gran escenario y no tengo dudas que quiere hacerlo lo mejor posible", explicó sobre lo que puede sentir un juez en un estadio como el deportivista. Además, insistió en que, bajo su punto de vista, no cree que "nadie quiera perjudicar al Deportivo" porque, aunque haya parcialidad, "todos se alegrarán cuando volvamos porque es un grande del fútbol español".

Fantasmas fuera y a pensar en el Teruel. Un rival con un equipo "muy bien organizado y estructurado" que viene de ascender desde Segunda Federación. "Tiene las ideas muy claras y no tengo dudas que nos lo va a poner difícil", explicó el entrenador vasco sobre el rival del próximo domingo. En frente estará Víctor Bravo, un entrenador contra el que se enfrentó como futbolista y que ha creado un equipo con "unas señas de identidad de ganar y competir bien". También habló del juego directo, una de las principales armas para acercarse al área blanquiazul. "Si podemos impedir que puedan hacer golpeos con claridad o buenas distancias lo siguiente será peor. SI no lo podemos conseguir, ajustar distancias en los duelos, ajustar las distancias en las caídas y evitar que ellos ataquen desde ahí", analizó sobre el estilo del conjunto aragonés.

Imanol Idiakez sabe que una de las claves de la temporada será mantener a los más de 26.000 socios contentos, y eso pasa por volver a ganar y mantener la energía positiva. "El deportivismo viene de un varaplo este verano, se ha levantado de la forma que solo una afición así lo hace, batiendo récords y haciéndonos sentir lo que nos hicieron sentir en Lugo o en casa", explicó sobre la fuerza de la hinchada. El técnico cree que el objetivo es volver a ganar para sumar "otro impulso emocional" y "más energía positiva".