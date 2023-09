Pablo Vázquez: "Yo no tengo presión, tengo ganas; y eso me hace correr más, ganar más duelos”

“No puedo pedir más”, asegura Pablo Vázquez (Gandía, 1994) sobre sus experiencias desde que aterrizó en el Deportivo como uno de los fichajes de referencia en el nuevo proyecto blanquiazul. El central se declara “feliz” y aclimatado a un club que no deja de sorprenderle por todo lo que signfica para su gente.

¿Cómo han sido estos primeros meses en el club y en la ciudad?

Me habían hablado y tenía referencias, pero... Yo cuando entré a Riazor, me acuerdo el primer partido, dije: ‘Hostia, esto no lo había vivido yo como local’. Te impresiona y a la vez te impone una responsabilidad porque hay que dar la cara porque la gente se lo merece. Salgo al campo con esa sensación.

Muchos de los que llegan al club como su caso saben de su magnitud o piden referencias, pero al final siempre se acaban sorprendiendo. ¿Tan diferente es?

Me habían avisado de que esto se vive con un sentimiento muy grande, pero me he dado cuenta de que este club es más grande de lo que yo pensaba. Por la masa social, porque estamos pasando por un mal momento en la historia del club y la gente aún lo arropa más. Eso es un patrimonio que yo no había visto y llevo bastantes años en esto.

El respaldo de la afición no para de crecer, ya se han superado los socios de la temporada pasada y van camino de alcanzar los de los últimos años en Primera...

Eso es un gran activo del club, que pese a esta situación, y encima es el cuarto año en Primera RFEF, todavía hay más abonados que el año pasado, todavía hay más ilusión... La lógica te lleva a lo contrario, a cada vez un poco más de angustia. Aquí es todo lo contrario y eso va a ser clave este año.

¿Cómo veía desde fuera la situación del Deportivo estos años?

Cuando lo ves desde fuera lo ves no con pena, pero te gustaría que el Dépor estuviera en otra categoría. Cuando vienes aquí cambias el chip y vienes a empujar. Vengo con esas ganas, con esa motivación y más viéndolo desde dentro.

Está la otra vertiente, la de la presión...

Pero es que esa vertiente no sirve. No me importa. Como queremos sacar esto adelante, eso no importa.

Pero la gente también exige y quiere el ascenso por encima de todo, ¿eso no significa presión?

Para mí no. Al contrario. Yo no tengo presión, tengo ganas, me motiva, me empuja, me hace tener más responsabilidad, y me hace correr más y ganar más duelos.

Usted sabe lo que es la exigencia también porque ha estado en equipos en los que la había...

Sí, sí. Yo soy de los que cuando pita el árbitro me meto en el partido y me olvido de lo de fuera. Hay gente a lo que le afecta mucho lo de fuera, otros que pasan de todo... Yo me meto en el partido y me centro.

La suya es una historia larga con el Deportivo, ¿ya le habían llamado antes no?

Recuerdo una muy concreta cuando acabé en Badajoz, cuando nos quedamos a punto de ascender a Segunda División contra el Amorebieta [en 2021], que me llamaron. Entonces mi idea era subir de categoría, tuve varias opciones y escogí Cartagena. Luego hubo otro contacto, pero hasta este año no ha sido tan concreto. Este año creo que he venido en el momento correcto para mi madurez y para mi carrera.

¿Por qué este año sí, por qué bajar un escalón a pesar de que tenía ofertas de Segunda?

Porque creo que un futbolista se guía por varias razones. Una es la deportiva, qué te ofrece el proyecto, otra la situación personal, la tercera el apartado económico y la cuarta el futuro, qué te puedes encontrar a medio plazo. Sumando todas las razones la que más me encajaba era la del Dépor. Creo que he acertado, estoy muy contento y feliz. Estoy en el mejor momento de mi carrera para aportar lo mejor de mí y puedo aportar mucho al equipo este año.

Menciona el aspecto económico. Ya se empiezan a escuchar voces entre los rivales de que el Deportivo esta temporada compite con mayor poder económico que nunca...

Yo no sé el presupuesto. El futbolista no conoce lo que ha invertido el club, lo que sé es que el Dépor tiene que hacer un esfuerzo cada año porque así se lo exige su historia, la afición y el club. El Dépor no puede hacer un equipo mediocre, no se lo puede permitir. Presupuestos... Si lo han gastado todo, si queda algo... No lo sé.

¿Por qué se siente en su mejor momento?

Por edad, porque ya pasé por una categoría superior, porque tenía la experiencia previa en esta y porque a un futbolista en su trayectoria le ocurren cosas buenas y cosas malas y eso te va curtiendo. Yo ya he pasado bastantes malas, creo que he pasado más malas que buenas, pero también me han hecho más fuerte y estar en el momento que estoy. Creo que a partir de ahora van a ser todas buenas.

Aquí el club lleva encadenando decepciones muchos años, ya va un poco en su identidad, ¿estaba avisado?

Pero es que si te repites todo el rato que todo es malo, que es una mierda, siempre nos pasa... Te va a seguir pasando. El club es muy grande, no hay que repetirse todo eso que ha pasado. El Dépor tiene que dejar lo negativo a un lado. Ya sé que se quedaron a un partido en Riazor, que el año pasado lo de Castellón...

¿Cómo vivió los goles en Lugo?

Buah. Yo veía aquel fondo, que no cabía un alma, todo el partido animando... Metes los goles y les ves las caras... Eso a mí me llena por dentro porque sabes que representas algo muy grande y llevas una camiseta que representa mucho. Me alegré un montón porque la gente disfrutó.

¿Necesitaban más si cabe ese triunfo después del empate contra el Rayo Majadahonda en Riazor?

Yo cuando terminó el partido contra el Rayo me fui muy tranquilo a casa. Dije: ‘Este equipo funciona’. Tiras veintipico veces a portería... Lo normal es que ganes 2-0 o 3-0. Por eso salimos a Lugo como salimos, sin dudar. Hemos entrado en un clima muy ganador y de mucha confianza. Si salgo a Riazor a jugar contra el Teruel salgo entregado a que vamos a ganar y no dudo. Luego es muy difícil porque contra el Dépor todo el mundo lo quiere hacer bien, contra el Dépor todo el mundo lo tiene subrayado en el calendario, pero eso ya lo hemos aprendido todos en cuatro años.

¿Cómo se encuentra en este Deportivo? En el equipo las últimas temporadas se han echado en falta centrales contundentes pero que también encajaran en el estilo ofensivo, que pudieran correr hacia atrás.

Me lo preguntaron el día de mi presentación, que el Dépor acostumbraba a jugar en campo contrario, que dejaba muchos metros hacia las espaldas y necesitaba centrales que defendiesen hacia delante sin tener miedo a las transiciones. Yo me siento cómodo en esa situación, pero hay margen de mejora con mis compañeros. Estoy cómodo con el estilo del equipo, con ser valientes e ir a campo contrario a robar.

¿Qué tal con Pablo Martínez?

Es un tío gracioso y muy activo. Te hace sentir a gusto a su lado. Tenemos un carácter muy parecido en el campo. Somos impulsivos en el buen sentido. Somos enérgicos, transmitimos mucha energía y eso contagia al equipo. Podemos hacer buena pareja.