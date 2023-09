Soriano pellizca a los árbitros

El Deportivo había mantenido hasta ahora un perfil bajo cuando se trataba de lanzar alguna pulla a los árbitros si sus actuaciones perjudicaban al equipo. Ocasiones ha tenido unas cuantas en estas tres temporadas que lleva penando en la antigua Segunda División B, ahora Primera RFEF para mostrar su descontento, pero no ha sido común. Si acaso fueron los entrenadores de turno o Álex Bergantiños los que elevaron el tono cuando se sintieron perjudicados. El club lo hizo entre bambalinas, como la campaña pasada después de lo ocurrido en Córdoba cuando a Quiles le partieron la cara de una patada.

Esta campaña, con los cambios en el organigrama promovidos por el máximo accionista (Abanca), también se ha modificado el modo de relacionarse públicamente con los árbitros. Ayer en Abegondo, durante la presentación de Hugo Rama, al centrocampista de Oroso se le cuestionó por la reciente lesión de su compañero Yeremay, que se perderá las próximas ocho semanas de competición a consecuencia de una entrada en el partido contra el Lugo el sábado pasado.

Antes de que Hugo Rama pudiera responder, el director de fútbol del club, Fernando Soriano, agarró el micrófono y le anticipó al jugador que a esa pregunta iba a responder él. “Llevamos dos partidos y no diría preocupación, pero sí que es cierto que no hemos sido afortunados en eso, incluso con el Fabril. Tenemos que ser conscientes de las dificultades que tiene la competición y es un aspecto que influye. Ahora mismo no estamos siendo afortunados en la toma de decisiones, lo vimos en el primer partido con un gol en posición legal y el otro día... Hubo entradas con exceso de intensidad y en una de ellas a Peke le supuso una fisura. Espero que sean solo anécdotas y que no tengamos que lamentarnos ni hablar más del tema”, reflexionó el responsable de la parcela deportiva, quien también aludió a lo sucedido el domingo en Avilés con el Fabril, al que le pitaron un penalti en contra dudoso y pidió la expulsión del portero rival por despejar el balón con las manos fuera del área.

Fue un pellizco de monja por parte de Fernando Soriano, una queja clara pero amable, sin elevar por el momento el tono porque el Deportivo aún no ha trasladado una queja formal a la Federación por unos arbitrajes que considera cuando menos desafortunados. “No nos hemos quejado todavía, acabamos de empezar y esperamos que se circunstancial. Pero si cae siempre la moneda en un sentido... a lo mejor sí que en un momento determinado tenemos que mostrar alguna queja”, expuso Soriano.

Soriano se mostró comprensivo con el trabajo arbitral, pero al mismo tiempo deslizó algunas de las actitudes que más han molestado al club en los últimos años. Muchos colegiados trataron en no pocas ocasiones de hacerse valer contra el Deportivo, tanto en Riazor como fuera, con resultados cuestionables. “Entiendo que es complicado para el estamento arbitral. Venir a Riazor no es sencillo. Quieres mostrar valentía y a veces se tuerce. Y cuando vas fuera, encuentras campos en el que la tensión es mayor que en otros momentos. Sabemos lo que supone y ya digo, vamos a estar pendientes y atentos, pero confiando en que sea circunstancial”, razonó Soriano.

Acerca de la lesión de Yeremay, el director de fútbol deportivista apuntó que en el partido frente al Lugo incluso se produjeron entradas más duras que la que desembocó en la fisura en el peroné del joven jugador canario. “Es cierto que la acción en la que se produce la lesión, hay otras acciones peores... Una a Pablo del mismo jugador, otra a Lucas... son circunstancias del fútbol que le provocan la lesión”, lamentó Fernando Soriano.