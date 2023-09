Se le atragantó al Fabril su estreno en Abegondo. Los pupilos de Óscar Gilsanz se golpearon de lleno con la realidad de una Segunda RFEF que no hace regalos. Desde los primeros compases, el filial blanquiazul vivió a merced del plan cántabro, dominador de la posesión y muy superior en todas las facetas del juego.

A Brais Val y Barba, pareja de centrocampistas ante la ausencia de Jairo (convocado con el primer equipo), les tocó perseguir sombras y ver cómo eran los rivales los que se divertían sobre el césped. Gilsanz corrigió desde el primer momento para frenar la sangríar. Si bien fueron los coruñeses los que se pusieron por delante, el partido en ningún momento corrió al compás local.

Alonso Luiña, colegiado del encuentro, hizo suya la máxima de que en el fútbol unas veces te dan y otras te quitan. Esta vez la moneda cayó del lado herculino y en el minuto 15, Mati Castillo fue derribado y el árbitro señaló la pena máxima. El habilidoso extremo se escabulló de dos marcas hasta caer en la frontal del área. Esta vez la equivocación fue favorable para los de Gilsanz y Diego Gómez se encargó de anotar el penalti.

Pero el fútbol tiende a ser justo y el Rayo Cantabria no solo terminó equilibrando la balanza, sino que la descompensó por completo. Superioridad táctica, física y también en el plan de partido. Los pupilos de Ezequiel sometían a los de Gilsanz desde la posesión, combinando por dentro con rapidez y acumulando muchos jugadores en campo blanquiazul. La movilidad del filial santanderino eran un dolor de cabeza. Sus extremos, Neco y Diego, se metían por dentro para permitir el avance de los laterales, profundos y eléctricos. Ahí Marotías, que sustituía a Iano (convocatoria internacional) y Santamaría quedaban desprotegidos. La duda estaba instalada en el equipo local, que flaqueaba con facilidad. Ni siquiera Puerto y Somolinos consiguieron aportar el extra de intensidad necesario. Cada balón al área se convertía en una bomba y los goles no tardaron en llegar.

El 1-1 fue en el minuto 35 y tras un córner. Todas las acciones a balón parado eran un remate cántabro. “¡Van al mismo sitio!”, corregía desde la banda Gilsanz con mucho ojo. Pero fue un rebote lo que terminó matando a los locales. Bustillo recortó en el interior del área y fusiló a Hugo Ríos. Minutos más tarde el cancerbero sufrió un choque que le obligó a abandonar el partido al descanso. Y ya en el minuto 42, Santamaría, un delantero duro que estaba haciendo imposible la vida a la defensa, recibió con libertad en el área, recortó a Somolinos y mató a placer con un disparo suave y raso.

Retocó Óscar Gilsanz en el intervalo en busca de darle un cambio de imagen tras una primera parte de subyugo. Sin embargo, la siguiente bofetada volvió a ser en la cara del Fabril. De nuevo, demasiado espacio y facilidades entre líneas tras una jugada en la que Brais Val saltó a robar y no pudo hacerse con el balón. Diego Fuentes ajustó con precisión para sentenciar el encuentro.

No le faltó arrojo y valentía a un Fabril que se topó de frente con un claro candidato al ascenso. Elevó la intensidad en la presión, trató de volcarse en Tim Caroutas y Mati Castillo, e hizo cara a un equipo que no concedió grietas. Al contrario, como si de un club repleto de jugadores adultos se tratase —y no otro filial—, manejó e hizo correr los minutos a placer. Lo intentó el equipo de Gilsanz, volcándose en su juego exterior, pero no consiguió volver a poner a prueba a Germán, quien más allá del penalti estuvo prácticamente inédito. La nueva realidad del Fabril es una competición exigente, a la que tendrá que adaptarse y donde deberá aprender a competir ante rivales superiores.