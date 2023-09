Deportivo-Teruel: Riazor y la ola de la ilusión

El Dépor y su gente se metieron un chute de adrenalina con la goleada en Lugo y pretenden no bajarse de esa nube en la que se han instalado y que debe llevar al equipo a Segunda División. El primer contrincante que pretenderá estropear el arcoiris, emborronar ese panorama idílico es el CD Teruel de Víctor Bravo (19.30 horas, FEF Tv), un recién ascendido, con las ideas claras y los rudimentos necesarios para hacerle pasar una mala tarde en Riazor, a pesar de que es uno de los conjuntos más modestos de la categoría.

Si hasta en las malas es una fiesta cada partido del Dépor en su templo, la liturgia será aún más espectacular cuando ya roza los 27.000 socios y cuando adivina, por primera vez en un tiempo, que pisa sobre tierra firme. El deportivismo, siempre en alerta, desconfía, tuerce el gesto, pero ha visto muchas y es innegable que en el Anxo Carro se atisbó el inicio de algo que puede ser grande y que le puede llevar a terminar en unos meses con el infierno de la Primera RFEF.

Esa solidez, esa sensación de estar un par de peldaños por encima de un rival directo es la que alienta a confiar, a pesar de que el primer duelo en Riazor acabó en empate. El primer nubarrón que aparece en el horizonte es la baja de Yeremay Hernández, el niño bonito de Riazor, uno de los futbolistas más desequilibrantes en este inicio de liga. La grada reclama que Mella sea su sustituto porque ha hecho méritos con sus últimos partidos, por su gol de Lugo y porque sería la mejor manera de mantener encendida la llama de la identificación. Si Abegondo va a tener la puerta abierta, no es el momento de poner una nueva cerradura. Idiakez tiene muchas opciones a su disposición, pero las preferentes para esa banda izquierda son el fabrilista o Berto Cayarga. ¿Un extremo pegado a la cal que busque línea de fondo o un regateador que se cuele hacia el interior y que rastree los espacios que le va a racanear el Teruel? Esa es la pregunta que se hace el entrenador y que debe responder antes de firmar la hoja de alineaciones.

El Dépor tendrá que armarse de paciencia y buscar las rendijas de un rival que no se colgará del larguero de inicio, pero que es consciente que un escenario como Riazor y un equipo como el Dépor pueden acabar llevándole a amontonarse en torno a Taliby Konate. Paciencia, paciencia y paciencia. No le queda otra a las coruñeses, que encima contarán hoy con el aliciente de dormir como líderes. No era un objetivo a corto plazo, pero el empate de la Ponferradina ante el Sabadell en El Toralín le ha abierto esa posibilidad y en A Coruña el equipo y su gente no están para desperdiciar nada. Ni prisa ni pausa. El Dépor del paso firme busca dar otra buena zancada hacia Segunda.