La polémica alrededor de la expulsión de Lucas y la actuación del colegiado Ruiz Álvarez protagonizó la comparencia posterior al partido del entrenador deportivista, Imanol Idiakez. “La expulsión la acabo de ver ahora en un móvil, en pequeño. Me ha parecido que le meten un codazo en el pecho y su actuación instintiva es defenderse, saca la pierna y no llega a impactar con fuerza. ¿Qué quieres que te diga? Lo que diga va a ser utilizado en mi contra... Si hablas porque hablas, sino hablas... En la previa dije lo que dije, pero me voy a quedar callado”, indicó el técnico blanquiazul sobre la tarjeta roja que vio el delantero coruñés.

Idiakez, que después de que el director de fútbol del club, Fernando Soriano, mostrara su incomodidad por los arbitrajes en las dos primeras jornadas había mostrado una línea conciliadora, lamentó que las actuaciones de los colegiados hayan sido decisivas en los resultados de su equipo. “Ha habido una roja a Lucas que teníamos que haber evitado y el día del Rayo, un error que nos hubiera dado dos puntos más. Es como la Ley de Murphy. Basta que pueda pasar y pasa. El viernes opté por la vía políticamente correcta y toma... Pero si hubiera dicho algo, igual me la meten igual. No sabes por dónde tirar. Pero es lo que digo, los árbitros quieren hacerlo lo mejor posible”, reflexionó el técnico. El ambiente de Riazor, al igual que había deslizado Fernando Soriano, provoca que los árbitros quieran hacerse valer, según apuntó el entrenador deportivista. “Es entendible. Vienen a Riazor, quieren demostrar que no les puede la presión y eso juega en nuestra contra. Que el árbitro quiera pasarse de justo y se pase de injusto para parecer justo y parecer que no le afecte la presión. Quiero demostrar que no me puede y lo pagamos los deportivistas”, destacó. 0-0 | Una roja y un ejercicio de impotencia del Deportivo A pesar de que el equipo se quedó de nuevo sin ganar y sin marcar como ya ocurriera contra el Rayo Majadahonda en el estreno de la temporada, Idiakez se mostró “orgulloso” del trabajo de su equipo. “Yo me siento orgulloso del equipo y de la afición. De jugar una hora con diez. Parecía que eran ellos los que acababan con diez, perdiendo tiempo mientras nosotros estábamos en el área con todo. Es para estar orgullos y estamos en el camino de conseguir lo que queremos. Creo que hemos merecido más”, manifestó Idiakez. Por más quien lo siente el técnico, afirmó, es por una afición que ayer volvió a dejar una gran entrada en el estadio. “La pena es sobre todo que la gente no se vaya a casa con una victoria. Para mí la pena es esa. En el análisis futbolístico estoy muy tranquilo. El día del Rayo merecimos ganar, el otro día conseguimos una victoria importante con todas las circunstancias. Hoy hemos estado más cerca de ganar. Estamos construyendo algo que tiene buena pinta”, aseguró el entrenador deportivista. Idiakez volvió a mostrar su asombro por el apoyo que recibe el equipo de los aficionados. “No tengo palabras, es una locura. Estoy emocionado de estar en el Dépor. Se lo digo a la familia todos los días. Esto es otro mundo, es una película. Lo tenemos que disfrutar, tenemos que trabajar como leones para darle alegrías, porque tenemos un tesoro y hay que aprovecharlo”, afirmó después del encuentro ante el Teruel.