Lucas Pérez dio la cara después de su expulsión contra el Teruel. “Antes de nada pedir disculpas porque no he estado a la altura de los valores del deporte, del Deportivo y de mis compañeros. Reacciono así cuando el jugador viene sin balón a golpearme. He perjudicado al equipo. No estoy orgulloso de esto, aunque no valen las excusas de que el jugador del Teruel viene a golpearme”, reflexionó.

“El error ha sido mío porque no me representa”, insistió el delantero coruñés. “En el momento veo que el jugador del Teruel exagera mucho, pero no hay que buscar excusas, la acción está ahí”, subrayó Lucas. Pablo Martínez: "Hay decisiones discutibles" Pablo Martínez también se detuvo en la polémica del partido con la expulsión de su compañero en el primer tiempo y cómo vivió la tarjeta roja al coruñés. “Vi al árbitro venir directo a Lucas y enseñarle la roja. Al minuto 30 hay que estar seguro de que hay algo”, resumió el central. El defensa francés habló de “miedo” de los árbitros por el ambiente que se genera en Riazor. “Con la afición que tenemos hay miedo de venir aquí a arbitrar. No tienen que arbitrar así cada partido porque la temporada va a ser muy larga. Hay decisiones discutibles, pero no podemos hacer nada”, razonó. “Normalmente cuando tienes la presión de tu estadio pitan hacia a ti, no al contrario”, destacó el central francés sobre las actuaciones arbitrales.