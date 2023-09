Una patada, casi un acto reflejo y todo voló por los aires. El Dépor se vuelve a atascar en Riazor y no pasa del empate ante un Teruel casi cartesiano en su orden y que aprovecha cada gramo del potencial que se puede permitir. Soberbio dentro de su humildad. Lucas Pérez, el día de su 35 cumpleaños, pareció querer retroceder en el tiempo y cometió un error de juvenil que lastró sobre manera a su equipo. En uno de mil roces, sacó a pasear la pierna para propinar a su defensor una patada que pareció inocente, pero que se convirtió en una condena para el Deportivo. El coruñés no puede exponer así al grupo. No admite debates ni dobleces, a pesar de que Riazor descargase sus frustraciones con un árbitro obnubilado por los focos de un estadio majestuoso. Otro más.

El Dépor hizo, desde ese momento, un ejercicio de entereza, también de impotencia. No le perdió la cara al duelo y no cejó en su empeño de derribar el muro de Taliby. Pero, a la vez, no dejó de chocarse con él. Mandó, empujó y creó. No fue capaz durante una hora en la que echó de menos que el refresco de los cambios llegase antes. Segunda noche de frustración esta temporada en Riazor.

Idiakez tenía que suplir a Yeremay sí o sí y aprovechó que ya le tenía que meter mano a su once para ir acercándolo a la idea tipo que tiene para su Deportivo. Barbero, a pesar del gol de Lugo, se quedaba en el banquillo, Lucas adelantaba su posición y Hugo Rama hacía de enlace. A veces tercer pivote, a veces mediapunta. David Mella era el elegido para suplir al canario. Si realmente el Dépor pretende cambiar y hacer visible que ha emprendido un nuevo cambio en la gestión del talento de Abegondo, lo evidencia con apuestas como esta. El niño a la banda y eso que los fichajes y las variantes se acumulaban en el banquillo.

La grada, tras el paseo en Lugo, podía maquinar en su cabeza un partido plácido. Llegaba un recién ascendido, su equipo venía de arrasar en uno de los campos más complicados de la categoría... Todo era demasiado bonito. Pronto se vio que el Teruel no venía de paseo ni a colgarse del larguero. También comprobó que Yeremay, de momento, solo hay uno. La presencia de Hugo Rama buscaba ayudar a Lucas para tejer más por dentro y explotar a partir de ahí las bandas. Mella no tenía espacios para correr y el coruñés abandonaba en exceso el área, con lo que no había referente blanquiazul en los metros decisivos. El Teruel estaba replegado, muy bien plantado. Tocaba arremangarse otra vez. ¿Cuándo no hay que hacerlo?

El conjunto visitante aguantó la primera embestida y demostró que su apuesta tenía registros, que no era ni mucho menos un equipo monocorde. Supo ir variando su presión, atacar sobre todo por la banda izquierda y querer la pelota. Hasta puso en alerta a Germán Parreño, quien estaba casi inédito tras los duelos del Rayo Majadahonda y del Lugo. Cuando asomaba la media y el duelo estaba igualado y el Dépor incómodo, llegó la jugada que marcó el partido.

En uno de tantos rifirrafes que se dan entre un central y un delantero, Lucas se revolvió y le dio una patada sin balón. ¿Es suficiente para expulsarlo? Da igual la respuesta. El coruñés es un veterano que no puede exponer así a su equipo por una nimiedad. Se equivocó. Y el Deportivo lo íba a pagar durante una hora y en el resultado. De entrada Idiakez no hizo cambios y hasta le mantuvo el pulso a su rival. Le costaba más atacar al Dépor, pero dominaba. Villares tuvo la más clara en un disparo lejano. Se multiplicaba el de Vilalba, que se llevó una amarilla. La grada rugía. El árbitro era conocido, para mal. Todo en el aire y cuesta arriba de nuevo para los coruñeses.

El Dépor no se rindió ni mucho menos tras el paso por los vestuarios. Tenía que abarcar lo mismo con menos, le costaba producir, pero en su mente seguía estando ganar. No ocurría lo mismo en la cabeza de los jugadores del Teruel. Querían la pelota, tocar, que el tiempo pasase y que el equipo coruñés se cansase. La figura de Villares seguía creciendo y Davo era el eje del ataque con todo lo que ello conlleva. Mezclaba jugadas claras con otras en las que se hacía de noche. Todo en unos minutos en los que el Dépor le aguantaba la cara al partido y en los que Idiakez seguía sin hacer cambios.

Riazor se ahogaba con el paso del tiempo entre las ocasiones falladas, la parsimonia del Teruel y los cabezazos que se iban al limbo y que podían haber resuelto la papeleta. Uno para Pablo Vázquez, otro para José Ángel. Era todo lamentos el Dépor y la grada. A pesar de que a veces asomaba alguna lengua fuera y que debía medir para no malgastar fuerzas en presiones inútiles, el equipo apretaba y aguantaba el tipo de una manera más que digna. Lo intentó Mella en un disparo cruzado antes de marcharse ovacionado.

Idiakez guardó los cambios para el tramo final. 40 minutos innecesarios de esfuerzos redoblados con uno menos. Sus apuestas reales, aunque luego llegarían más sustituciones, fueron Cayarga y Barbero. El equipo ya bastante hacía con insistir y no aguantar el pulso, pero echaba de menos desde hacía tiempo un futbolista que le diese presencia en el área. La entrada de Cayarga, muy activo, le ofreció aire y frescura al equipo y sacó a Davo del centro del ataque para generase desde la banda. La idea estaba clara, el pulmón escaseaba. El Dépor centraba, rondaba. Nada. Más tarde llegó el momento de Paris Adot y Pablo Muñoz. Al futbolista comprado al Rayo se le vio zancada y verticalidad. Una jugada suya por la izquierda generó una falta lateral que estuvo a punto de clavar Cayarga. Hoy no era el día, tampoco ante el Rayo Majadahonda. Por unas razones u otras, se le resiste Riazor a un Dépor llamado a arrasar, pero que ha comenzado trastabillado.