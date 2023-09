Ruiz Álvarez vuelve a ganar a Riazor

Llegaba la afición del Dépor con miedo a una tarde soleada que acabó empapada. De nuevo Ruiz Álvarez, conocido en A Coruña por aquella mano no señalada en el área del Racing de Ferrol. Dos temporadas después, el colegiado vuelve a ser el único protagonista en el mismo escenario. Más allá de la expulsión de Lucas Pérez, que marcó gran parte del partido, el encuentro careció de sentido y criterio para definir qué era falta o por qué un jugador veía una amarilla. Diego Villares se fue con una tarjeta a casa sin comprender todavía con qué parte del cuerpo había impactado al rival y Pablo Muñoz vio cómo una entrada durísima de Carmona en los últimos segundos se quedaba sin amonestación.

Explotó Riazor cuando el árbitro se dirigió a la bocana de los vestuarios, antes y después de un partido totalmente condicionado. José Ángel, que se llevó un manotazo (sin querer) del propio juez, evitó extenderle la mano porque “no fastidies”, que pensaría. Tampoco quiso saber nada del protagonista del día Imanol Idiakez, orgulloso de los suyos tras jugar con diez hombres todo el partido. “No le impacta con fuerza, ni siquiera se cae”, expresaba el técnico vasco. Lo vio distinto Lucas, que salió y entonó un mea culpa sincero: “No estoy orgulloso”.

Para Víctor Bravo fue una expulsión “clara”, pero para Riazor solo fue el primero de los muchos agravios, incapaz de comprender por qué las pérdidas de tiempo no son punibles, el descuento solo es alto en categorías profesionales, a Carmona le dolía algo y tampoco se añadió más pese a agotarse el último tramo de juego. Ruiz Álvarez volvió a ganar en Riazor. El fútbol, quizás, no tanto. No por la expulsión, que es muy debatible, sino por la disparidad del criterio, que de momento sigue saliendo cruz para el Dépor. Otra vez. “La ley de Murphy”, que dijo Idiakez.