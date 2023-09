Siete y veinticinco de la tarde. La megafonía de Riazor anuncia la composición del once inicial y, con el 17 a la espalda, sale de titular Hugo Rama. Apenas lleva una semana y un día en A Coruña y ya es de la partida. Imanol Idiakez, encantado con el nuevo fichaje, pero condicionado por los problemas de salud de Iván Barbero, da entrada en el once al jugador de Oroso. No tiene dudas de su calidad y le otorga una posición privilegiada. En el centro del campo, junto a José Ángel y Villares y mirando de frente a Mella y Lucas. Un triángulo al que algún día volverá Yeremay y sobre el que el técnico vasco pretende edificar parte del ascenso del Dépor. “Estamos construyendo algo bonito”, aseguraba el entrenador vasco al acabar el partido tras el empate en Riazor. Las piezas, poco a poco, irán encontrando su encaje.

Hay que retroceder varias semanas atrás para comprender de dónde sale la idea del 4-3-3 para Imanol Idiakez. Ni mucho menos un esquema venido de la nada con el que terminó formando ante el Teruel. La primera vez, en A Pobra, ante el Compostela, en un día que sirvió para rebautizar al Lucas Pérez delantero y también para reivindicar a David Mella. Curiosamente, su primera titularidad también sería coincidente con el cambio de sistema. En aquel momento Hugo Rama no era ni un rumor, pero ahora su encaje pasa, en un principio, por ahí: como interior en un centro del campo de tres jugadores en el que tanto él como Davo y Villares deban repartirse algunas de las tareas del punta. Porque por delante, en lugar de una referencia marcada y clara como Barbero, está el zurdo de Monelos. Un jugador que condiciona todo por su calidad y que obliga a los de su alrededor a variar sus movimientos. La primera titularidad de Hugo Rama dejó el pasado domingo media hora de detalles a pulir en el futuro y una idea base en la que Idiakez trabaja para encajar al canterano junto a Lucas Pérez. Los, probablemente, dos jugadores de mayor calidad individual tienen que convivir en el equipo, y eso pasa por aprender a atacar el espacio ante las salidas de Lucas Pérez del eje del ataque. El 7 no es estático, no fija defensas, y sus movimientos para recibir la pelota provocan que el Dépor aglutine a mucha gente en el centro del campo. Las rupturas de Villares, probadas en aquella tarde veraniega en A Pobra, son el elemento más diferencial para que todo ruede a la perfección. Ahí el de Samarugo tiene zancada, potencia y lectura para atacar con inteligencia, algo que Borja Jiménez en su día explotó. También serán útiles los desmarques silenciosos de Davo, que requerirán de más envíos largos y atención de los centrales y de José Ángel para buscarle. El domingo, al principio, eran rupturas invisibles. Faltaron socios para el luarqués. Porque si Lucas viene a recibir, alguien tiene que reemplazarle en la zona de influencia del punta. Para que el equipo no sea una maraña de jugadores sencilla de defender para un rival replegado, alguien tiene que atacar en profundidad. Entre medias, Hugo Rama. Sin tener un día excepcional, en los primeros compases hasta la expulsión se le vio cómodo de interior. Se movió en ocasiones para acercarse a José Ángel por el sector izquierdo y ayudar en la salida de balón. Otras veces intentó filtrar algún último pase. Se le vio atrevido y suelto y solo le faltó un socio con el que terminar de entenderse. Mediapunta por naturaleza, la zona que mejor le puede servir y donde Idiakez busca sacarle más partido es ese interior izquierdo. Con un extremo como Mella (o Yeremay cuando vuelva) que estire mucho por fuera y haga grande el campo para aparecer en espacios intermedios. En esa zona tan difícil de defender y en la que tanto daño pueden hacer los controles, la conducción y el último pase de Hugo Rama. Es diferencial. Ahí, también, deberá entenderse con Lucas, quien tiene un desmarque rompedor, pero tiende a pedirla al pie. Pareja de socios a futuro, parece imposible que un buen pasador y un buen rematador no se entiendan. Es cuestión de tiempo que afinen sus movimientos y aprendan a leerse. Hará falta tiempo, partidos... Actores secundarios como Davo (o Valcarce cuando pueda entrar) y Diego Villares serán claves para terminar de potenciar una idea que empezó a nacer mucho antes de que Hugo Rama fuese, siquiera, una posibilidad.