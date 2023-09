A la espera de que hoy el Comité de Competición sancione a Lucas, resuenan los ecos de esa expulsión y de las últimas actuaciones arbitrales en contra de los intereses blanquiazules. El director deportivo Fernando Soriano analiza la jugada llave del partido ante el Teruel. "Ha ocurrido otra acción que es punible (esa roja), porque está ahí y se ve. Si hablamos del grado de la dureza, de cómo se cae el jugador del Teruel a los 25 segundos, a lo mejor para expulsar a alguien haría falta algo más, pero es una interpretación", analiza antes de redundar en cómo lo ve un exjugador como él. "Es una acción natural. Haces un desmarques, te paran la carrera con unas formas que es falta o no, sueltas el pie... Son situaciones que se dan en el fútbol. Lo pones a cámara lenta y parece algo, a rápida no. Son situaciones de partido, algo que puede pasar tranquilamente, no lo veo fuera de lugar", razona antes de anhelar que los órganos disciplinarios de la Federación sean cabales al enjuiciar la acción. "Ya la sanción es dura cuando te quedas con diez en el minuto 30 y lo lógico es que, como mucho, sea uno (un partido de sanción). Es una percepción y estamos pendientes porque es un jugador importante y repercute en el funcionamiento del equipo", apunta.

Todo en un clima de animadversión o de estado de alerta ante los árbitros. Hace una semana expresaba su malestar el director deportivo, hoy no da marcha atrás. "Arrepentirse de algo en lo que todos estamos de acuerdo no lo voy a hacer. La sensación es la que veía. Vamos a intentar, sobre todo el equipo, que debe estar centrado en eso para ganar. Esta situación no ayuda. No dejaré de decir que estamos pendientes, porque son importantes este tipo decisiones, porque repercuten en el desarrollo del juego y del partido y, en ese sentido, sabemos la dificultad que tiene llevar un partido cuando eres árbitro y desear que se desarrolle de la mejor manera, de la más igualitaria posible y que no seamos ni beneficiados ni perjudicados", razona.

Al Dépor lo analiza con su fortaleza y debilidades y con ese punto de cordura que debe imperar cuando solo ha disputado tres partidos de liga. "Todo el equipo defendiendo muestra una solidez importante y ofensivamente fuera tuvimos acierto y en casa se ha generado bastante y se ha tirado y no ha sido suficiente. Somos conscientes de que debemos hacer más para conseguir la victoria y ya está", concluye siendo exigente, pero también equilibrando con lo que desprende el Deportivo, más allá de los puntos y los triunfos. "La sensación es positiva. Lo que me guía es la identidad y la intención del equipo, que siempre ha ido a ganar, incluso en los 60 minutos que estuvo con diez. En ningún momento retrocedió o esperó, todo lo contrario. Siguió llevando el peso del partido en campo rival y generando ocasiones. Es lo que nos debemos guiar. ¿Acierto o no? Que duda cabe que llegará", concluye.