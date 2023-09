Germán Parreño ha sido la elección de Imanol Idiakez para la portería en este inicio de temporada por delante de Ian Mackay, marcado por el episodio de su expulsión en el play off frente al Castellón. Imbatido en estas tres primeras jornadas en el único equipo que todavía no ha encajado en la categoría, Germán habló esta mañana sobre su convivencia con el coruñés. "Nuestra relación es muy buena", aseguró. "La competencia, como dijo Salva [Sevilla] , está en los rivales. Nosotros nos intentamos ayudar porque entendemos y sabemos muy bien que lo bueno para nosotros individualmente y para el grupo, es que funcione. Que lo hagamos bien. Al final del partido hablamos de acciones, creo recordar que hablamos de una acción del juego, lo que viene a reflejar la buena relación que tenemos. Hablamos de nuestro trabajo, desde nuestro punto de vista y eso habla bien de nosotros, nos intentamos ayudar para beneficio del club", reflexionó.

Mackay ha sido relegado a la suplencia por Germán Parreño, que a la vez viene de un curso complicado en el Ibiza en el que apenas tuvo protagonismo. "Entiendo que no es fácil, pero ninguno de los dos lleva dos días en esto. Él tiene experiencia, yo tengo experiencia y somos conscientes de dónde estamos. Sobre todo él. Del club en el que estamos, de que salga todo bien, participes en el finde o no, no quiere decir que no estés participando. Lo tenemos grabado a fuego con los años que tenemos en este deporte. Él es muy partícipe del funcionamiento. Él y todos los que participan menos en el fin de semana, pero participan muchísimo. No se ve desde fuera, pero lo sentimos desde dentro y es algo que nos hace fuertes y nos ayuda a conseguir los objetivos", aseguró sobre la implicación del capitán.

Parreño también se detuvo en el inicio de temporada del equipo, marcado por la solidez defensiva. "La verdad es que me estoy encontrando bien. El equipo también. Es la línea a seguir para que los buenos resultados sigan llegando. Que vayan a mejor. Somos el equipo al que menos llegan y cuanto menos lleguen, mucho mejor. Se está viendo que somos un equipo sólido y es lo que sentimos. El trabajo se está haciendo bien y tiene sus matices a mejorar, pero los estamos puliendo", destacó.