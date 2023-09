Maxime Domínguez, sangre blanquiazul en Barcelos

A orillas del río Cávado rasca el balón con suavidad milimétrica un mediapunta rubio por cuyas venas corre sangre blanquiazul. Maxime Domínguez, hijo de coruñés, hace solo dos semanas que volvió a visitar la ciudad en la que pasaba todos sus veranos cuando era pequeño. Entonces acompañaba a sus padres desde Suiza. Su historia, marcada por la emigración de sus abuelos en el siglo pasado, es como la de muchos otros gallegos que abandonaron su casa para encontrar una nueva vida en ciudades como Ginebra, en la que nació el ahora futbolista de Gil Vicente, equipo de la primera división lusa. Centrocampista de profesión, se describe como un “número ocho”, al igual que su gran ídolo, Juan Carlos Valerón. “Yo juego como él”, avisa colocándose en el campo. En agosto tuvo un estreno idílico en el fútbol vecino, pero su mayor anhelo guarda un secreto cocinado a fuego lento en su infancia, cuando disfrutaba de la mejor época del Deportivo: vestir la blanquiazul algún día. “Un auténtico sueño”, relata.

Hablar de la emigración gallega es referirse a Cuba, Brasil o Argentina, pero también a Europa y, en especial, a Suiza. Galicia esparce sus hojas por todo el mundo, en especial en el país helvético, que abrió sus brazos y se convirtió en el cuarto con mayor población (unas 41.300 personas, según la Xunta). Fue entre los años 50 y 70 cuando más flujo migratorio hubo en busca de una vida mejor. Años después, su descendencia une de raíz a la comunidad con muchos otros países. Uno de aquellos hijos de la migración es Maxime Domínguez, cuyo pasado, además, está estrechamente ligado con el Deportivo.

“Me acuerdo de caminar por la playa de Riazor o los paseos por la zona de la Torre de Hércules. Tengo muchos recuerdos de mi infancia, con mi madre, que es suiza, y mi padre, coruñés”, explica Maxime desde Barcelos. La ciudad lusa está a dos horas y media en coche. Ahora puede regresar con más asiduidad y lo hace porque en A Coruña también guarda una antigua amistad. Un excompañero suyo, a quien considera “muy cercano”, vive en el centro de la ciudad. “Justo donde antes vivía mi padre”, recuerda con felicidad. Se trata de Juan Manuel Parapar, atacante de la SD Compostela, con el que compartió más de una veintena de partidos en el Neuchâtel suizo. Ahora son amigos íntimos y pronto repetirá nuevos viajes. De hecho, hace solo unos días estuvo comiendo justo enfrente del estadio de Riazor y vio el partido del Dépor ante el Lugo. “Espero poder ir a ver pronto un encuentro al estadio, la última vez que entré fue hace muchos años. Era todavía un niño”, explica sobre el pasado fin de semana en el que vivió el 0-3 desde la calle y probó los pimientos de Padrón.

Maxime es hijo de Juan Domínguez, quien emigró de pequeño junto a sus progenitores y terminó quedándose a vivir en Suiza. A él le debe su fanatismo por el Dépor, inculcado desde pequeño y reforzado con aquellas históricas noches de Champions League. Entonces, formaban parte de un relato que ahora recuerda con cariño. “Mi padre me contaba muchas cosas cuando era pequeño, cuando el Dépor jugaba la Liga de Campeones. Me traía al estadio en verano y me acuerdo que me mandaron a un campamento del club una semana (un campus). Yo era muy pequeño, pero iba para entrenarme y a jugar al fútbol. Recuerdo estar con la camiseta. Para mí son grandes recuerdos”, relata sobre sus días en A Coruña. En su álbum personal destacan imágenes con jugadores como Joan Capdevila; otras en el estadio deportivista o en la playa homónima. En aquella época “iba bastante a Riazor a ver a los jugadores, siempre me compraba alguna camiseta y si podía, iba a ver el campo por dentro”.

La vida deportiva de Maxime, dividida entre su Suiza natal y una Polonia en la que terminó por afianzar su carrera, le ha llevado ahora a Portugal. En concreto, al Gil Vicente. Escasos 268 kilómetros separan el Ciudad de Barcelos de la calle Manuel Murguía. Es “totalmente diferente” su nueva ciudad, al norte del país. Es más parecida a lo que conocía en Galicia. “La vida aquí es más cómoda, el tiempo es distinto”, apunta al compararlo con Polonia. El fútbol también es otro. Él prefiere el luso, al que se está adaptando a la perfección porque es “más parecido” a sus características, “como el español, que destaca más por lo técnico”. De hecho, hace poco fue tendencia por un golazo de falta que le marcó al Benfica. El Gil Vicente terminó perdiendo aquel partido, pero al menos pudo dejar su sello personal con un libre directo milimétrico. Un gol de highlights que correteó de forma viral por las redes sociales. “No estuvo mal”, bromea. Su teléfono, al acabar el partido, ardía: “Me llegaron muchos mensajes, pero sobre todo me siguió mucha más gente”.

Su amor por el Deportivo prendió en aquel niño que pasaba todos sus veranos en A Coruña y no se ha apagado. Hoy aún sigue sus resultados y sabe perfectamente contra quién juega o cómo le va al equipo. “Algún día me gustaría jugar en el Dépor, es mi sueño”, concluye Maxime, cuyo corazón aún late blanquiazul.