El Reina Sofía va a vivir uno de los encuentros más importantes de la temporada. Así lo describió el técnico de Unionistas, Dani Ponz, quien no se cortó en elogios y cree que este curso los blanquiazules tienen una plantilla muchísimo más “adaptada a la categoría” en la que “dominan todos esos registros cualitativos que ofrecen más la posibilidad del gol”. De hecho, considera que en A Coruña se ha hecho una auténtica “selección de futbolistas” y compara su plantilla con la del Ibiza, los dos equipos que considera más fuertes en Primera RFEF. No obstante, ha detectado resquicios globales e individuales que querrán explotar. Su partido pasa por “hilar muy fino” y acertar con la tecla adecuada.

Ponz quiso poner en valor el talento individual de la plantilla que dirige Idiakez tras el último partido en el que, con diez jugadores, sostuvieron el dominio en el juego. “Fueron mejores, su promedio de expectativas de gol fue mayor, y eso habla de la superioridad con respecto a otros equipos de la liga”. Sin embargo, los coruñeses no contarán con su gran figura, Lucas Pérez, para quien también tuvo halagos: “Es uno de los jugadores más talentosos de la categoría”. No obstante, no se fía de sus posibles sustitutos y los considera “espectaculares”.

El partido va a ser una auténtica fiesta entre dos aficiones hermanadas, que se citan horas antes del duelo. “Lo vamos a disfrutar todos, es el partido del año”, remarcó Dani Ponz en la previa del encuentro.