Imanol Idiakez mantiene su fe en David Mella tras tres jornadas en las que el canterano está siendo una de las notas más positivas del equipo. Después de ingresar al campo como primer cambio ante el Rayo Majadahonda y revolucionar el encuentro del Anxo Carro, fue titular en la tercera jornada y su entrenador está convencido de todo lo que puede aportar al primer equipo. Con los ojos puestos en Unionistas, asume la visita al Reina Sofía como una de las primeras “piedras de toque” para medir en qué momento está el Deportivo tras un inicio ilusionante. El técnico vasco cree que aprender a dominar “este tipo de escenarios” será lo que en el futuro acerque al equipo “al objetivo”. Además, destacó el valor global de la plantilla ante las bajas de Lucas y Yeremay, jugadores capitales.

En su comparecencia previa al enfrentamiento, tocó varios nombres individuales y destacó el momento de maduración que vive David Mella, quien ya es “presente” del club: “Ha hecho buenos minutos, un gol, solo podemos alegrarnos de su comportamiento. Igual que cuando me preguntaron por Yeremay, con David pasará lo mismo, a los jóvenes lo que les cuesta es tener regularidad, pero de momento ha hecho muy buenos minutos, sigue trabajando para mejorar y es otro gran recurso que tenemos. Podíamos pensar que era futuro, pero se ha convertido en presente”.

Para el encuentro no contará con Lucas Pérez. Una baja sensible por todo lo que supone. No estará para los próximos dos partidos después de que apelación rechazase el recurso presentado por el club coruñés. Por lo tanto, no jugará ni ante Unionistas ni ante el Cornellà en la quinta jornada de Primera RFEF. Sin embargo, trata de extraer una lectura positiva y pide un paso al frente a los demás jugadores de ataque: “Es una buena oportunidad para demostrar que tenemos un equipo completo. Independientemente de las bajas quiero que podamos competir”. Surgen distintas oportunidades para suplir al de Monelos. Una de las que se baraja es Davo, quien en su presentación explicó que se sentía más cómodo por dentro que por fuera: “Hay alguna opción, sí. Haremos cosas. La prioridad es dentro, de priorizar el equipo, adaptarnos a lo que nos espera del rival. Más allá de una posición u otra, la idea global del equipo pasa por buscar sus debilidades o hacer mejor nuestras fortalezas”. Quienes también estarán en la convocatoria y podrían tener minutos son Salva Sevilla y Pablo Valcarce. Del berciano, que acaba de ser padre, remarcó que viajará y puede “aportar unos minutos”. Aunque para la banda tiene más posibilidad de entrar Berto Cayarga si hace más cambios en su once. Del exjugador del Alavés, analizó las “variantes” que ofrecerá a lo que ya hay en el elenco. “Salva es muy bueno, todo lo que me imagino es positivo y me saca una sonrisa”, destacó Idiakez, que cree que hay un nivel muy bueno en el centro del campo” y considera que su incorporación es una “muy buena noticia para el equipo”. Un jugador del que espera que pronto se ponga en forma para sumar “competencia interna” de la que sacará todo el conjunto un “beneficio”.

El de Unionistas será un duelo clave para confirmar los buenos augurios en un inicio de campaña que sitúa a los blanquiazules en sexta posición tras dos empates en Riazor. Pese a los marcadores, dejaron un buen sabor de boca a la parroquia coruñesa. Ahora el Deportivo tiene que refrendar el camino que se quiere construir y eso pasa por ganar en Salamanca. Un encuentro diferente por el rival y por “ese contexto de que te muerden, no te regalan metros, disputan cada balón parado y aprovechan cada contragolpe”. Para Idiakez es clave aprender a jugar este tipo de enfrentamientos en los que sus pupilos no estarán siempre en una zona de confort: “Tenemos que ser capaces de dominar y competir estos partidos y luego saber jugar esos mini encuentros. Momentos de dificultad en los que no domines como en casa”, explica. A lo que añade que su equipo tiene que “ser capaz de estar de pie” y evitar que el rival “no te haga daño”. La competición pondrá a los blanquiazules al límite en campos muy difíciles a los que tendrán que acostumbrarse. “Eso es un reto también” remarcó el entrenador easonense, que cree que si quieren ser los primeros, tendrán que ser “buenos en todo”. A Unionistas lo considera “una buena piedra de toque” para medir el momento.

El Deportivo todavía puede seguir creciendo y parte de esa progresión se medirá en Salamanca. El staff técnico trabaja diariamente en pulir conceptos. De momento, siente que en lo global avanzan bien, pero es en lo más específico en los que encuentra mayor margen de crecimiento: “En el último tercio y en atacar defensas organizadas y cerradas”, concluyó Idiakez. Ese aprendizaje será “cuestión de tiempo” para crecer como conjunto.