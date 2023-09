El Fabril sacó un valioso punto frente al Marino de Luanco en un encuentro en el que vivió momentos de mucho apuro y otros de buen juego que debe dejar satisfecho a Óscar Gilsanz. Mati Castillo adelantó a los coruñeses de penalti y Miguel Cuesta terminó igualando la contienda de cabeza.

Ningún campo de la Segunda Federación será sencillo para un filial que tiene que crecer y madurar a medida que avancen las jornadas. En Asturias, precisamente, hicierion callo y sumaron canas tras un duelo en el que tuvieron momentos álgidos y otros de mucho estrés. A los pupilos de Gilsanz les costó encontrar precisión en el pase y conectar alguna jugada larga. Vivió apuros en la primera media hora y los asturianos aprovecharon cada pérdida deportivista.

El filial coruñés acabó bien la primera parte, en la que consiguió ponerse por delante desde los once metros. Mati Castillo, quien inició como delantero centro, anotó la pena máxima tras una mano en el interior del área. Jairo, que puso claridad al equipo mejorando cada posesión que pasaba por sus botas, se quedó cerca del segundo tanto al filo del descanso.

Pero el Marino no regala nada y la segunda parte fue un asedio desde el principio. No tardó en encerrar a los coruñeses en su área y se lo hizo pasar realmente mal. El gol fue una cuestión de tiempo tras veinte minutos de acoso y derribo con continuos centros laterales que buscaban la figura de David Grande. Los primeros cambios terminaron por lograr el gol deseado. Guaya, recién incorporado, colgó un balón al área que Miguel Cuesta cabeceó a placer. A la tercera fue la vencida tras dos testarazos limpios. Somolinos y Puerto, superados por la altura rival, no consiguieron contener las acometidas azulonas.

Con 20 minutos por delante, el Fabril consiguió despertar a tiempo para sacudirse al contrario y volver a meterse en la pelea. La entrada de Barba e Iñaki al campo revitalizó al equipo, que necesitaba jugadores a los que el balón no les quemase en los pies y estirasen las posesiones. Fue el propio centrocampista coruñés quien tuvo la opción de volver a poner a los suyos por delante con un buen disparo de zurda que se fue ligeramente desviado. Minutos después, en el 83’, Diego Gómez se quedó cerca tras un gran recorte en el interior del área. No acompañó su remate poco potente y al cuerpo de Dennis.

Volvió a responder el Mario de Luanco, que seguía dañando desde el sector izquierdo y castigando la banda de Marc Lachèvre. Fue, precisamente, tras un centro desde el carril del diez cuando los locales tuvieron su ocasión más clara. César García cazó un centro en el segundo palo, totalmente solo y sobre la línea, pero su disparo se fue incomprensiblemente alto. El Fabril terminó acercándose a la portería rival, aunque sin éxito. Hace bueno un punto que sirve para dar un pasito más de madurez. El equipo dirigido por Gilsanz supo aguantar de pie en un campo complicado y ya mira a la Arandina, rival el próximo domingo en Abegondo (12.00 horas).