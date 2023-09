Llegó Imanol Idiakez cariacontecido a la sala de prensa del Reina Sofía tras un partido llenos de “accidentes” en el que perdió a dos jugadores por lesión y en el que a su equipo le costó hincarle el diente a un Unionistas que logró ponerse por delante y que mostró las costuras coruñesas. El vasco hizo balance para empezar. “Es un partido con muchos accidentes. Perdemos a dos jugadores por lesión. El gol fue un accidente y, a pesar de eso, logramos el empate”, antepuso. “Los últimos minutos no los gestionamos bien con uno más. Yo quería lograr los tres puntos y no lo conseguimos. El equipo lo trabajó y no hay que ponerle peros”, razonó antes de descargar su enfado por la dureza de los rivales y la incapacidad de los rivales para frenarlos. “En cuatro jornadas nos rompieron un peroñé, una nariz y pudo caer otra más. Me preocupa el nivel de agresividad. Para noviembre no tenemos futbolistas. Los chicos lo pelearon, pero tenemos un peroné roto hace unas semanas y una nariz rota hoy”, reafirmó.

1-1 | Valcarce rescata a un Dépor sin inspiración A pesar del enfado y de las quejas del club en las últimas semanas, no ve a sus jugadores obsesionados con la labor de los colegiados en este arranque de campeonato. “No veo nerviosos a los jugadores, pero si te están hinchando a hostias, te quejas. Los límites del reglamento los debe aplicar el colegiado”, aseguró. Idiakez, tras descargar su frustración, reconoció también lo que no hizo bien su equipo en la noche de ayer. “Nos costó en la primera parte, aunque es verdad que Unionistas es un equipo que está bien trabajado, que te pone en dificultades en la salida de balón, la gente de segunda línea te incómoda”, razonó y prosiguió. “No entendimos dónde estaban los espacios. Nos costó en la primera parte. y en la segunda nos hicieron el gol y luego hay una mejoría. Tuvimos el palo que podía haber entrado. Es una lección más y por eso aquí Unionistas es un equipo fuerte”, contextualizó. El entrenador explicó el 1-0 y lo que buscó con las sustituciones. “El gol de ellos es un desajuste de nuestra línea. No llega el delantero, Pablo Vázquez quiere achicar y Pablo Martínez no le acompaña. Nuestro tanto es una buena acción colectiva. Nos alegra porque los cambios han entendido lo que buscamos”, razonó Idiakez. El Dépor lleva seis puntos de doce posibles, a pesar de que el proyecto destila buenas sensaciones. El entrenador de los coruñeses dio su opinión sobre este arranque de los suyos en el campeonato. “Si nos fijamos en los puntos, menos de lo que nos gustaría. Si nos fijamos en el comportamiento, mejor de lo esperado. Me preocupa perder a Yeremay, a Mella, a Barbero...”, incidió. En ese apartado de las pérdidas, aportó algo de información sobre el estado de Iván Barbero, que puede sufrir una lesión de gravedad en una de sus rodillas tras un mal apoyo. “No tenemos a Lucas y a Yeremay y la baja de Barbero tiene también su influencia. Esperemos que sea poco. Puede ser menisco, aunque en caliente es difícil saberlo”, deslizó.