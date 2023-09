Llegó con el tiempo justo para tener dos entrenamientos, pero ya es diferencial con la camiseta deportivista. Entrar, anotar y celebrar. Así vivió Valcarce su primer gol, con dedicatoria a su hija recién nacida. Ha vivido “una montaña rusa de emociones” a la que le ha puesto la guinda para sacar “un punto de este campo tan difícil”en el que se queda “con el trabajo del equipo” para lograr un empate que considera meritorio. Su entrada al campo fue un soplo de aire fresco, aunque prefiere remarcar el trabajo colectivo: “Estamos todos para aportar y poner nuestro granito de arena, levantar al equipo y llevarlo al lugar que se merece”. Su tanto se dio en una jugada que lleva tiempo mascada. Coincidió con Paris Adot en el pasado y el lateral conocía su movimiento antes de pasarle el balón: “Hemos jugado juntos, ya me conoce, sabe que me suelo quedar un poco hacia atrás de la media luna. Me ve bien, la engancho y para dentro”. El encuentro también estuvo marcado, en parte, por la dureza del rival, que criticó Idiakez al acabar. El extremo berciano no quiso excusarse en el trencilla: “Hay un árbitro y es el que tiene que impartir justicia. Nosotros nos focalizamos en jugar y ganar”. Ahora cree que tienen que hacer buena la igualada y lograr la primera victoria de la temporada en Riazor, que es donde “al final se consiguen las grandes cosas”. Aunque para él esta semana ya es un triunfo.