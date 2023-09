El juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña decretó, en un auto del pasado 7 de agosto, el archivo del caso en el que el Deportivo demandó a González-Dans por supuesta administración desleal y apropiación indebida tras renunciar al cobro de casi medio millón de euros por parte del Manchester City por Angeliño.

El Deportivo se sentía perjudicado por que se hubiese desistido de recibir del club inglés 448.000 euros por el acuerdo que habían firmado en su día por su traspaso. La entidad había argumentado que González-Dans renunció a ese cobro sin la autorización del entonces presidente del club, Fernando Vidal. Cuando incorporó a Angeliño, el Manchester City se comprometió a pagar un fijo de 200.000 euros por los derechos de formación y variables por objetivos, hasta un máximo de 1,1 millones de euros, así como el 20 % de la plusvalía que el conjunto británico lograra en caso de venderle.

El futbolista reportó al Deportivo el fijo inicial y otros 300.000 euros en los siguientes años. En julio de 2018, los mancunianos traspasaron a Tasende al PSV e informó al Deportivo de que le abonaría 896.000 euros por la plusvalía, de los que le entregó la mitad, 448.000 euros en septiembre de 2018. Las partes acordaron un segundo pago cuando el PSV completara en 2019 el traspaso del futbolista gallego, pero ese año el equipo de Manchester recompró al lateral y se descontaron las cantidades que faltaban por pagar.

El club coruñés reclamó los 448.000 euros pendientes, pero el City entendía que no tenía que abonarlos al no haberse completado el pago del PSV. González-Dans emitió en marzo de 2020 una factura rectificativa por 448.000 euros con lo que, en la práctica, renunciaba a esa cantidad.

El Deportivo entendió que ese movimiento del exdirector general, semanas antes de presentar su dimisión, facilitó que la FIFA desestimara la demanda previamente. Ahora un juez ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa al verificarse que, según la resolución dictada en su momento por la FIFA, el PSV no había hecho el segundo pago al City, puesto que este había ejercitado el derecho de recompra, negando así el segundo pago al Deportivo. El juez, además, considera que no puede haber apropiación indebida porque el ex director del club no se apropió de nada.