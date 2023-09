A Carlos Doncel se le encendieron viejos recuerdos cuando vio el gol del Deportivo en el campo de Unionistas. Esa cabalgada de Paris Adot y esa llegada, colocación y toque sutil de Pablo Valcarce a la red eran inconfundibles para él. Un déjà vu. Ahora le toca disfrutar al Deportivo de una sociedad que dio mucho réditos a la Ponferradina de hace tres años, en la que también estaba sobre el césped el exdeportivista, ahora jugador del Ceuta. “Paris es un avión por la derecha y Pablo, un ratón de área; tiene mucho gol”, avanza y hace memoria. “Esa jugada con uno poniendo el centro y el otro oliendo el gol... Son jugadores que van a dar muchas alegrías en A Coruña”, sentencia tras rehacer mentalmente aquellas conexiones de El Toralín.

Imanol Idiakez debe recomponer su equipo y Pablo Valcarce puede actuar por detrás del punta o partir desde la derecha. A él le va a dar igual desde dónde arranque porque el destino y su cometido no van a variar. “Puede jugar en banda, pero no se va a pegar al costado, no va a abrir campo. Él interpreta, busca los espacios, cuando desmarcarse, cuando llegar... Tiene olfato, marca diferencias”, avisa sobre un futbolista que en aquel equipo de Pérez Bolo se movía por detrás del punta “alternando muchas veces con Curro que empezaba por la derecha”.

Todo aquel caudal ofensivo, ese colmillo afilado debía tener suministro y de esa faceta se encargaba, entre otros, Paris Adot, a quien Doncel cree que hay que mirar con otros ojos, los que dicen que no es solo un lateral equilibrado. “Paris parece que no, pero tira para arriba, pone centros, llega a línea de fondo”, apunta. “Abajo, arriba, abajo, arriba... Es muy completo. En el minuto 90 está como si fuese el uno, como si acabase de empezar el partido. No se cansaba nunca en la Ponferradina”, relata el extremo catalán.

Más allá de lo que puedan dar futbolísticamente en el campo y de la posibilidad de reeditar esa vieja sociedad, Doncel considera que el club coruñés ha firmado a futbolistas con el perfil idóneo para llevar al Deportivo a Segunda División. “Son gente con mucha experiencia y de carácter, van a dar mucho nivel en A Coruña”, afirma. Ante lo que viene, el zurdo les recomienda a ambos vivir la experiencia de jugar en un club como el Deportivo. “Tienen que disfrutar al máximo. Solo les digo que tengan la ambición de conseguir lo que lleva el club intentando los últimos años”, asegura convencido Doncel, quien en la distancia sigue al equipo con sus alegrías y sus desgracias. En unos meses espera que dos viejos amigos lo lleven al fútbol profesional.

Mella salta por primera vez al césped

Una de las grandes novedades de la sesión de trabajo de ayer fue la presencia sobre el césped de David Mella después de haber sido operado el domingo de una fractura de los huesos propios de la nariz. El zurdo de Espasande va a estar, en teoría, entre dos y tres semanas de baja tras haber sido intervenido y mientras desaparece la hinchazón y le quitan los puntos de la zona dañada. El canterano recibirá en los próximos días una nueva máscara cuando se le puedan hacer las pruebas para fabricar el molde a medida. Será obligatoria para poder regresar con el grupo y proteger la zona afectada, en una situación similar a la que el pasado curso vivieron Alberto Quiles y Lucas Pérez. Una de las imágenes del día fue ver al fabrilista junto a Yeremay Hernández, también en el medio de un proceso de recuperación. Al grancanario le queda en torno a un mes de recuperación y Mella se perderá, al menos, los dos próximos partidos. En la sesión de ayer por la mañana, además de los habituales Martín Ochoa, Jairo Noriega y Diego Gómez, Mati Castillo y Puerto fueron la representación fabrilista.