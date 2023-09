El día que Bellingham jugó con la UE Cornellà, el próximo rival del Dépor

Es el hombre del momento en el fútbol europeo después de una adaptación meteórica al Real Madrid. Su talento, indiscutible desde hace varias temporadas, emergió en las West Midlands y desde que tiene edad juvenil pasó de joven promesa a realidad consolidada. Quemó todas las etapas posibles de un salto y con 16 años ya era la estrella del Birmingham, que terminó retirando su dorsal tras una venta histórica al Borussia Dortmund. Entonces, un maduro niño, tomó la decisión de jugar en Alemania, a pesar de tener ofertas de gigantes como Manchester United o Juventus. La historia de este muchacho nacido en la localidad de Stourbridge, a 22 kilómetros de un St. Andrew’s que le recuerda como una leyenda, esconde un pequeño secreto que une al británico con la UE Cornellà, el próximo rival del Deportivo en Riazor. Bellingham jugó allí dos semanas.

“Teníamos un acuerdo de colaboración con el Birmingham con el objetivo de mejorar su cantera. Uno de los procesos era que los chicos más destacados suyos vinieran a entrenarse con los nuestros para poder retroalimentarse”, explica Andrés Manzano, ahora director general del club catalán y en su día asesor del consejero delegado.

“Jugamos un torneo con el Barça (juvenil) y participó algún minuto con nosotros”, recuerda. El directivo estuvo dos años en Birmingham y coincidió con la explosión del medio. Se entrenó con los mayores con 15 años y con 16 se convirtió en la gran figura del club en Championship (segunda división inglesa). “Yo iba una semana al mes. La primera vez que lo vi fue en un partido Sub 23 y pregunté dos veces por la edad”, cuenta Manzano, quien no creía que aquel niño de 15 años tuviese tal “nivel físico” y “madurez”.

No fue difícil detectar en él un talento diferente, pero decidieron potenciarlo al tenderle un puente más directo al primer equipo: “Que era bueno lo sabía todo el mundo, pero el entrenador anterior a Pep Clotet no tenía la misma visión de darle oportunidades a un chico de 16 años. Después, con Josep, ambos coincidimos. Luego lo vimos en una liga tan complicada... Sabíamos que iba a ser un futbolista de máximo nivel por su propia evolución. Si había alguna duda, durante el año que jugó nos las quitó a todos”. La madurez de Bellingham quedó patente desde el primer día, pues “a nivel físico y mental era un chico que sorprendía” no solo fuera del campo, sino “cómo entendía el juego”.

Además, fue él quien optó, junto a su familia, por firmar con el Borussia: “Tenía otras opciones, pero decidió que su evolución se tenía que enfocar primero a Alemania. Una clara prueba de su sensatez es elegir el paso adecuado en cada momento”. De aquel verano que Bellingham pasó en Cornellà no guardan fotos debido a “un problema con el disco duro del fotógrafo. “Lo hablamos y no fuimos capaces de encontrar un documento gráfico, aunque todos sabemos que sucedió”, recuerda con cariño y orgullo Manzano.