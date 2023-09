Fernando Soriano: “¿Fichar? Miraremos el mercado, pero no voy a malgastar el dinero del club”

Fernando Soriano (Zaragoza, 1979) llevaba un tiempo alejado de los despachos de un club de fútbol y este verano el Deportivo descolgó el teléfono para convencerle y que fuese una de las caras visibles y referentes del cambio que se pretendía operar en la plaza de Pontevedra y en Riazor. Con el mercado cerrado, pero no la plantilla, y sin despegarse de las preocupaciones, el aragonés visita la sede de LA OPINIÓN para hacer balance, para comunicarse con sus aficionados y explicar lo que ha pasado y el club que pretende brindarles. La charla con uno de los ideólogos del nuevo Deportivo.

¿Vive mejor un director deportivo el 1 de septiembre?

Es cierto que esa vorágine del teléfono, de estar pendiente del mercado se pierde. El ritmo de trabajo es diferente y te permite un poco más de tranquilidad, empezar a organizar las cosas de futuro con más tiempo. Y te deja un poco más de tiempo para uno mismo.

Sanciones, lesiones, árbitros... El día a día no le concede un respiro. La pregunta que se hace ahora el deportivismo es si el Dépor va a fichar por la baja de Barbero...

A día de hoy te diría que no. Siempre estás pendiente del mercado porque pueden pasar cosas. Es un momento delicado porque ahora mismo la reglamentación es la que es. En caso de que quisiéramos firmar a algún jugador, tendría que ser libre. Eso conlleva que lleve tres o cuatro meses sin competir, aunque el mes que viene hay alguna liga menor que termina y podría haber algún jugador en forma.

¿Duda entonces?

Es que seguimos en lo que pensábamos. Queremos una plantilla en la que abajo (la cantera) había cualidades de jugadores que podían aportar. Y, en ese sentido, no cambia mi discurso. ¿Que miramos el mercado por si hubiera algo que nos mejorara mucho y que creemos que pudiera darnos un salto de calidad? Confiamos en la gente de abajo, pero sin olvidarnos del objetivo final. Esa balanza tiene estar equilibrada. Por mi parte o por nuestra parte, estamos mirando el mercado. Es cierto que cuando hablamos de jugadores libres te mueves en el ámbito nacional, pero ahora sí que tienes que abrirte un poco más de miras. Eso tiene un poquito más de riesgo y lo que no voy a hacer es malgastar la economía del club para firmar algo que sea una apuesta o algo que no crea yo que nos puede ayudar ante lo que estoy viendo de los Martín Ochoa, Nájera, Mati, Diego Gómez...

"Mackay quería hablar ya y yo le decía 'tranquilo, que no mataste a nadie"

Dentro de que sea libre; ¿debe ocupar ficha sub 23?

No, no, estaríamos abiertos a poder hacer diferentes combinaciones (para que fuese sénior), pero no es una cosa que me obsesione. Tuvimos la mala suerte de que todas las lesiones y sanciones han caído en la misma zona, pero hace unas semanas hablamos de cómo habíamos planificado la plantilla y de cómo nos habíamos sobreprotegido un poquito en la zona de atrás, porque veíamos que abajo los chavales estaban un poquito más verdes y, en cambio, no así en la zona de arriba.

¿Y a Martín Ochoa le llega esta opción muy pronto o lo ve preparado para asumir el reto?

Lo veo, lo veo totalmente. Es que si no fuese así, no habríamos contado con él, habríamos buscado otra alternativa. Al final con la gente joven tienes siempre esa duda de ese primer momento. A veces viene por la propia naturaleza del jugador, que demuestra en cada entrenamiento, en cada rato que tiene que debe jugar sí o sí. Y hay veces que viene por circunstancias. Vamos a ver si ahora viene por circunstancias o viene por lo que sea, pero hay confianza plena en Martín. Es un chaval que lleva haciendo goles en el pasado en todas las categorías y no los ha hecho todavía en Primera RFEF, porque no he tenido su lugar.

¿Cómo lleva los accidentes con las lesiones de estas semanas?

Por una parte te encuentras mal por los chavales. Estuve en el hospital con Barbero. A Mella lo iban a operar el lunes y al final se la adelantaron al domingo y me pilló en Madrid viendo fútbol. No te sientes a gusto porque ellos sufren. Anteriormente nos tocó con Yeremay. ¿Cómo lo afronto? Como una realidad que hay, que existe en el fútbol, que es el deporte, son las lesiones. Y de la mejor forma porque tenemos una plantilla, una gente por detrás trabajando en cantera que es fenomenal lo que aportan. Estoy convencido de que los jugadores del primer equipo van a dar más de sí. Cuantas más dificultades hay, estoy viendo, que se autoexigen más individualmente. Y nuestra gente va a ver cómo el grupo va a muerte y eso va a arrastrar a todos los demás. No tengo dudas.

“¿Árbitros? Soy bastante caliente, intento controlarlo, a veces lo logro, pero soy humano. No sé perder” “Cuando hablo de realidades que vemos todos, no se pueden ofender”

¿Se enfada mucho usted con los árbitros durante los partidos?

Soy bastante caliente la verdad, soy bastante caliente... (se ríe y cabecea). Es un tema que intento controlar bastante y a veces lo consigo, otras veces... Soy humano. No me gusta decir que no me gusta perder, porque eso a nadie; más bien es que no sé perder. Me cabreo, me cabreo, pero bueno...

¿Se protege a los equipos que proponen al jugar?

Cuando hay un equipo a lo mejor que domina más el balón o que tiene posesión, el que no la tiene es el que tiene que intentar robarlo y ahí pues, bueno, en ese momento es donde puede haber más contacto, pero es fútbol. Para eso están los árbitros para saber medir. Ahí ya tendríamos que decir “oye pues lo miden bien o mal”, pero ya serían opiniones. El contacto y la disputa siempre las va a haber y no podemos olvidar de que somos el Dépor.

¿Y cuándo ve que sufren lesiones y el Dépor se lleva las mismas amonestaciones que el rival? ¿Exaspera?

Sí, pero son situaciones de partido que debemos saber manejar. No nos podemos excusar en nada de eso. Todo el mundo se equivoca, pero nosotros no debemos caer en el error de ponerlo como excusa. Debemos saber manejarlo bien y que nos influya, en vez de en una forma negativa, que lo haga de manera positiva en el juego y, a partir de ahí, sacarle rendimiento.

Ya dijo que no se arrepentía de hablar de los árbitros. ¿Cuesta medir la crítica por si se ofenden?

No, pero no es que se sientan ofendidos o no. Es decir las cosas que se ven, no hay más. Cuando cuentas una realidad que vemos todos, nadie se debe sentir ofendido. Y cuando lo dices con respeto y con naturalidad, yo creo que al final... Yo no estoy buscando ninguna polémica, todo lo contrario. Nosotros debemos centrarnos en lo que nos debemos centrar y habrá momentos en los que se cometan jugadas a favor o en contra, y a veces te ayudarán o te beneficiarán, otras veces te perjudicarán. Sin darle más importancia.

Echando la vista atrás, tras salir del Ibiza estuvo un tiempo fuera y seguro que le llegaron ofertas. ¿Por qué elige regresar en el Dépor?

Mi trabajo lo malo que tiene es que estás lejos de la familia y si vas a salir de casa, pues tiene que ser por algo que te motive, que te ilusione, porque si no, no. Si no te llena del todo, pues es difícil que puedas conseguir los objetivos. Al final la espera tuvo una gran recompensa, la mejor recompensa que podía tener.

Su primer fichaje fue Paris. ¿Fue un mensaje para definir el proyecto o una oportunidad de mercado?

Un poco de todo. Buscas un perfil de jugadores que rindan dentro de la exigencia, que tengan un nivel de lo que buscamos. Y son oportunidades que estaban en el mercado. Hay cosas que ves claras y vas a por ellas rápido, ¿no? En ese momento ya más o menos intuíamos lo que podía pasar con Trilli.

“No sé por qué pidió disculpas Salva Sevilla. Algo tendría dentro... Si son sentidas, se aceptan y ya está”

¿Vio reconducible la situación?

Lo intenté con todas mis fuerzas con Trilli, no voy a mentir. Fue con el segundo jugador que me reuní. Fui a Ferrol y nuestra intención era plantear una acción de futuro, escuchar también y atender sus sensaciones. Vi que la situación estaba bastante enquistada. Se sentía bastante dolido, familiarmente había una sensación de que había habido una forma de proceder y no estaba a gusto. La conversación estuvo muy bien, incluso la contestación también. Era una decisión tomada, madurada. Su proceder me gustó en el sentido de que yo les pedí que por favor me escuchasen y que después tomasen una decisión con las cartas encima de la mesa, con todas las consecuencias.

¿Pudo terminar de empujarle fichar a alguien del peso de Paris?

No creo, no creo. Si fuera así, me defraudaría. Me ha pasado con algún jugador, no voy a decir ni el nombre ni la posición para no dar pistas, pero... Algún jugador que hemos intentado firmar me decía “habéis fichado a tal jugador” y yo le decía: “¿Y? ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo que no vienes al Deportivo porque hay otro jugador? Entonces nunca vas a llegar a alcanzar metas”. Yo creo que Trilli, al firmar en el Barça, su objetivo y su ilusión es jugar en el Barça, en el primer equipo, ¿no? Me imagino. Entonces, si no firma en el Dépor porque está Paris, ¿qué va a pasar con lo que tiene allí? Dudo mucho de que fuera por el fichaje de Paris. Me extrañaría mucho.

La otra gran salida fue Mario Soriano. ¿Por qué están tan dolidos?

Yo creo que fui bastante sincero. Las formas fueron siempre correctísimas hasta el último paso, a la hora de comunicarlo. Ellos querían una forma de comunicación, querían contar algo que no era cierto. Entonces, simplemente, fue decirles, “oye, vamos a contar la verdad que no pasa absolutamente nada. Os están ofreciendo en otro club un contrato importante en una categoría superior a lo que nosotros no podemos llegar. Habéis decidido otra cosa, no pasa absolutamente nada, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y no se ha podido dar. Gracias. Ojalá el año que viene nos tengamos que volver a ver porque si ascendemos el contrato dice que tienes que volver y ya está”. Simplemente fue eso. No hubo discrepancia ni en la negociación ni en nada. Solo en ese momento en el de comunicar lo que había pasado de una forma veraz.

Simplemente asumir las decisiones que se toman...

Totalmente, totalmente. Fue lo un poco lo que nos dolió: que aquí no hemos llegado a ningún acuerdo con el Eibar. Aquí hay una cláusula que el Eibar hace efectiva y que ahora, a partir de que sea efectiva, tú tienes que decir sí o no. Ya está, no pasa nada. Me dio la sensación como que había temor a la respuesta mediática o no sé, esa fue un poco la única discrepancia. Ocultar eso, no sé, yo no le veía ningún sentido.

“Con Mario Soriano notamos un temor a la respuesta mediática. Nosotros no acordamos nada con el Eibar”

¿Cuál le costó firmar más?

No sabría decir. Hugo (Rama) costó bastante. Cada uno lleva su tiempo, ni más ni menos, no sabría decir. Algunos son muy rápidos. Mikel (Balenziaga), Paris... Y otros si estás en otro equipo y te tienes que desligar un poco más. José Ángel, por ejemplo, también fue rápido, pero hasta que se consiguió la rescisión del Tenerife...

De los fichajes al que más le está costando es a Davo. ¿Cómo lo ve?

Sí, tal como y se están sucediendo los partidos, los condicionantes que se dan no son las más idóneos para él. Cuando tienes al rival un poquito más encerrado en su campo y con menos espacios, ahí sus cualidades pueden brillar menos. Pero está trabajando, corriendo como el que más, esforzándose. Confianza plena.

“Álex estará de acuerdo contigo o no, pero siempre te dice lo que piensa”

Pablo Muñoz es el único fichaje sub 23. Lo tuvo que ver muy claro...

Era una opción de mercado que vi interesante. Por la edad, de futuro, y por poblar un poquito más. Estamos viendo las lesiones. Es polivalente, puede jugar de 8 o de 10, en las bandas. Era para protegernos.

¿Tapa a alguien de Abegondo?

Siempre hay esa duda. Tal vez al que podría (tapar) un poco es a Jairo, pero (Pablo) está jugando por fuera. Son compatibles. Queríamos una plantilla corta, pero con la que también pudiéramos superar bajas formas o lesiones, aunque no pensábamos que fuera a haber tantas.

“Pablo Muñoz era interesante. ¿Tapar a alguien? Quizás podría a Jairo, pero son compatibles”

¿Por qué Salva pidió perdón?

No lo sé la verdad, no sabría decirte porque lo hizo. Supongo que también en su conciencia habría... Al final cuando tú pierdes los nervios, aunque haya provocación... Nosotros debemos estar un poco por encima de esa situación y él es consciente de que puede que en algún momento perdiese los nervios en esa situación. Y, ojo, que yo sería el primero en perderlos, también digo, ante una provocación de cualquier tipo. No lo sé. Pero no pasa nada, se piden disculpas cuando te equivocas y ya está. Y si son sentidas, pues por supuesto que se aceptan y ya está, pero vamos, no era un tema que me preocupara... Antes de tomar la decisión, pregunté también a la gente que nos rodea, que lleva más años aquí, que conoció la situación y me dijeron: “Mira, creemos que no va a ser una cosa que tenga mucho recorrido, se comentara al principio, pero creemos que es reconducible, porque no fue un hecho gravísimo”. Y así ha sido. En el momento que salga a jugar, estoy convencido de que no va a haber ningún problema.

Una de esas primeras conversaciones que estuvo este verano había sido con Ian Mackay. ¿Cómo ha visto su evolución en este tiempo?

Bien, bien. A ver, ya tiene experiencia, sabe a lo que se enfrenta. Es cierto que un portero cuando falla, ya sabes que siempre supone un gol o supone algo grave. Pero ya está...

“Me extrañaría que Trilli se fuese por el fichaje de Paris. Me defraudaría. ¿Qué va a pasar con lo que tiene en Barcelona?"

Pero al ser coruñés, más sentido, más inquieto siempre le golpean más estas situaciones...

Puede ser que en un momento determinado si que él tuviese unas ganas desmedidas. Me decía: “Yo quiero dar explicaciones ya”. Y yo le decía: “Tranquilidad, a esto hay que darle normalidad, que no has matado a nadie. ¿Que has cometido un error? Sí, tú eres el primero que lo reconoces. Todos los demás lo hemos visto, pero ya está, ya te llegará el momento para hablar”. Y, en ese sentido, le dimos la importancia justa que tenía que tener, yo creo.

¿Y cómo fue ese primer contacto con Lucas Pérez?

Lucas es... (se ríe). Tiene su personalidad, su forma de ser. Aporta muchísimas cosas al grupo aparte de lo deportivo. Y, por supuesto, yo creo que es un gran emblema. Olvidémonos del esfuerzo deportivo, profesional, económico que pudo haber hecho por venir del Cádiz, sino simplemente por su entrega, su dedicación, por el tiempo que pierde en muchos momentos en intentar agradar a la gente que rodea el equipo en muchísimos detalles. Es un valor añadido que le da al club y, en ese sentido, vamos, superagradecidos.

“Massimo Benassi está megapreparado y es supercurrante. Es muy cercano y sabe lo importante que es el Dépor”

A él le gusta jugar de 9, pero a veces se mueve como un 10 bajando a tocar. ¿Cree que Pablo Valcarce puede ayudar a ocupar el área?

Bueno, son cosas más del míster, es un tema táctico, yo ahí no me meto. Todos conocen a Lucas perfectamente, a Valcarce perfectamente. El míster es el que tiene que idear la forma de atacar, idear la forma de crear peligro al rival. Habrá momentos que Lucas jugará de 9, habrá momentos que jugará de 10, habrá momentos que no jugará, habrá momentos... No lo sé, no lo sé. El entrenador tiene que decidir. Mi misión es ponerle las herramientas suficientes para poder jugar como prefiera: con dos puntas, con uno y mediapunta, con uno solo, con tres... Como él quiera. Son decisiones suyas. Es cierto que con la pérdida de Barbero sí que hemos perdido ese nueve, además de con la sanción a Lucas. Eran los dos 9 más referencias que teníamos, pero contamos con soluciones.

Lucas es un símbolo, también Álex Bergantiños, que se ha retirado, es consejero y al que tiene muy cerca en el día a día. ¿Cómo lo ve?

Sí, aún está dando ese paso de jugar a, de repente, no tener que ir todas las mañanas a Abegondo a entrenarse y es complicado. Pero, vamos, está plenamente integrado, ayudándome en muchas parcelas, sobre todo la de conocer el club por dentro, el deportivismo... No sé. Nos da un talante, un punto de vista que nosotros, por la lejanía anterior, no conocemos y es muy valioso.

“Barcia no estaba en el primer equipo por el contrato. Se ve con la renovación”

¿Ya ha notado que, cuando habla, es de los que tiene peso?

Sí, sí, y encima me gusta mucho porque tiene opinión y la dice. No es que no me dé la razón o que tenga que dármela. Muchas veces, en esta situación, cuando tienes que tomar decisiones y a veces dudas, a tu lado necesitas a alguien que, aunque se equivoque, te diga lo que piensa. En eso Álex (Bergantiños) es una persona que desde el primer momento, te dice: “Yo esto lo veo así y es así”. Y luego estaré de acuerdo o no con él. Pero él se moja, dice las cosas que piensa en muchas facetas del club y eso para mí es una cosa muy importante, a valorar.

A Álex lo está conociendo y a Massimo Benassi lo trata de su etapa en el Ibiza. ¿Cómo es para todo ese deportivismo que no lo conoce?

Es un tío megapreparado, megacurrante, comprometido al máximo. Sabe lo importante que es el club, lo que se juega a nivel personal, en su prestigio, en su trabajo y que, a partir de ahí, a nivel personal, se convive muy bien con él. Es un tío cercano.

¿Ya en Ibiza tenía esa conexión con él o comodidad trabajando?

Sí, estuvimos allí en el club, aunque no tiene la magnitud del Dépor. Cuando llego aquí, él está en otra posición y es posterior cuando coge el relevo de David (Villasuso) y empieza a ocupar una posición un poco más importante en el organigrama.

¿Cómo ve la adaptación de Idiakez? Se le siente emocionado por dirigir a un club como el Dépor...

Totalmente. Él venía de una categoría superior, en la que ya tenía un prestigio para poder esperar y poder encontrar. A lo mejor no de primeras, porque ya estaban los banquillos llenos, pero seguramente a lo largo de la temporada hubiera tenido sitio en Segunda. Le hablábamos del Dépor y, claro, él cuando escuchaba la palabra Dépor, decía, “ostras, que es ser el entrenador del Dépor” y ya se le veía emocionado. Luego, a base de varias reuniones, de contarle cuál era nuestra idea. Lo sentí con los tres entrenadores que pude hablar. Te escuchan y, a partir de ahí, tienen que sentir esa emoción y tú también transmitírsela de lo que quieres conseguir y de lo que se puede hacer y, en ese sentido, Imanol lo vio rápido y en un par de reuniones terminó de definirse todo.

¿Con su llegada hace de portavoz del club y se ha descargado de presión a la figura del entrenador?

No sé cómo se hacía antes, pero entiendo que en mi trabajo se toman decisiones y las personas que toman decisiones tienen una responsabilidad. Tengo que dar explicaciones. Si me preguntan, quién va a jugar el domingo o si hubiera hecho este cambio, diré que no me corresponde a mí. Sabemos a lo que nos dedicamos y que la masa social que tenemos detrás necesita una explicación, una interlocución de lo que hay en el club.

Y eso descarga al técnico...

Al entrenador se le paga para tomar decisiones dentro del campo de fútbol, para hacer alineaciones, cambios. A mí, ¿para qué se me contrata? Para planificar una plantilla, para estructurar el club. Cada uno, por supuesto, tiene que responder públicamente cuál es su idea, qué es lo que hace. No me gusta tener secretismos cuando estamos con fichajes. Eso sí, siempre que no encarezca un fichaje, porque eso sería perjudicar al Dépor y, como profesional, nunca me lo permitiría. Pero sino, son cosas naturales, que yo creo que se pueden hablar tranquilísimamente. Prácticamente el 80%, el 90% de las cosas que hacemos se pueden contar y se pueden explicar. Y luego, por supuesto, habrá gente que estará de acuerdo, gente que no, habrá opiniones, a la larga se sabrá si acertamos más o acertamos menos, pero que se sepa cuál es la idea, la filosofía de lo que queremos construir para llevar el Dépor a donde debe estar.

Dentro de esa filosofía está la cantera. ¿Qué supone renovar a Barcia cuando le va a costar jugar y podría aún tener sitio en el Fabril?

No estoy nada de acuerdo en que tenga difícil jugar. En cualquier momento por el nivel con el que está entrenando. Estoy muy tranquilo. ¿Renovación? Para que se vea esa confianza plena en el jugador, para que se vea que no solo subía al primer equipo por el contrato. Tiene unas cualidades importantes, lleva desde los ocho años vistiendo esta camiseta. Siente los colores como nadie, sus padres... Jugadores de este valor tenemos que protegerlos al máximo.

¿Costó convencerlo?

No, lo normal. Llega ahora porque quieres dejar pasar el mercado. Mira, estamos a día 20 y empecé con Barcia el 12, en una semana llegamos a un acuerdo. Comentas lo que te gustaría, la otra parte te dice y, al final, buscas un término medio en el que todos nos sintamos a gusto.

¿Le ha sorprendido la irrupción de David Mella? ¿Tiene descaro?

No le veo así con ese carácter, más a Yeremay que a Mella (se ríe). Cada chaval es como es y tiene su forma de ser, requiere su tiempo. Hay algunos que hay que apretarles, a otros dejarles libres y que se den cuenta, a otros tratarles diferente para que reaccionen, otros hay que ir con mucho cuidado. Esa es nuestra misión, la del entrenador, la mía... la de ir conociéndolos, sabiendo cuál es la mejor forma de decirles las cosas.