El Dépor llega a la quinta jornada con tan solo seis puntos, aunque con la sensación de que el equipo tiene un mayor cuajo que lo que dicta la clasificación. Al déficit de puntos se le suman las bajas que han golpeado, sobre todo, al equipo en su zona ofensiva. Imanol Idiakez reconoce la situación, pero no quiere que las coartadas les desvíen del camino trazado. “Siempre es una faena perder jugadores, pero hay otros. Tengo claro el equipo que voy a sacar y estamos preparados. Tenemos nivel en la plantilla, hay alternativas y cuando hay bajas, otros compañeros salen y tienen nivel. No quiero excusas ni quejas en ese aspecto”, razona el preparador blanquiazul quien ya tiene en mente el duelo ante el Cornellà.

El gran beneficiado de la desgracia que vive el Deportivo en posiciones ofensivas puede ser Martín Ochoa. El riojano, con ficha del Fabril, y Davo son los grandes candidatos a ocupar la posición de 9. El delantero del Fabril, siempre presente en las listas de los mayores, ha marcado goles en todas las categorías y la duda es si está en el punto de maduración exacto para asumir el reto. “Estas situaciones puedes verlas como un peso o una oportunidad. Si lo ves como un peso, te pesa, seguro. Si lo ves como una oportunidad, se te pone ese brillo en los ojos que no paras de correr. Así veo a Martín. Pero ya desde pretemporada. Cada vez que ha salido, ha tenido su oportunidad. No tenemos ninguna duda de que antes o después meterá goles con el Deportivo. No lo veo sintiendo peso, lo veo sintiendo la oportunidad”, resalta Idiakez ante lo que le transmite el 9 más puro que tiene disponible para este encuentro.

El entrenador, además de centrarse en las bajas y en lo que le preocupa de su equipo, tiene un ojo puesto en las dificultades que le puede plantear el Cornellà en el duelo de esta tarde en Riazor. Tiene claro dónde está el peligro de los catalanes. “Los jugadores de arriba tienen mucho nivel. Canario y los dos delanteros que juegan por delante son muy poderosos al espacio y tenemos que ser capaces de neutralizar sus contras, su capacidad de transitar.”, relata y prosigue. “Ellos cuando están más juntos, no están preocupados. Mantienen la línea y los dos mediocentros, pero con los tres de arriba hacen daño. Hay que ser inteligentes para atacar y hacer gol, pero sin descuidarse”, razona el entrenador de los coruñeses.